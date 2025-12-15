El mapa que conecta el talento emprendedor en Castellón

Emprender puede resultar complejo. Por ello, contar con herramientas que faciliten el camino es clave. En la Comunitat Valenciana, una de las iniciativas más innovadoras es el Mapa de Ecosistema de Emprendimiento (www.emprenemjunts.es/mapa-ecosistema-emprendedor-cv/), una plataforma digital que actúa como brújula para quienes inician o desarrollan un proyecto empresarial.

Esta herramienta, impulsada por la Generalitat Valenciana a través de IVACE+i y gestionada por la Red de CEEIs de la Comunitat Valenciana, permite identificar de forma sencilla y visual a todos los agentes que prestan apoyo al emprendimiento a lo largo del territorio. Desde aceleradoras a viveros de empresas, pasando por universidades, espacios de coworking, entidades financieras o asociaciones empresariales, el mapa recoge 15 categorías de organizaciones que ofrecen servicios clave para impulsar ideas, consolidar negocios y generar impacto. Cada entidad está geolocalizada y cuenta con una ficha propia con enlaces útiles, lo que convierte el portal en una guía interactiva y actualizada al servicio del emprendimiento .

Un nodo clave

Durante 2025, el mapa ha seguido creciendo gracias al trabajo de actualización liderado por el CEEI Castellón. A cierre de año, ya recoge 987 entidades en toda la Comunitat, de las cuales 146 pertenecen a la provincia de Castellón, lo que representa cerca del 15 por ciento del total.

Entre las últimas mejoras incorporadas destaca un directorio dinámico situado al pie del mapa que permite localizar entidades por tipo de servicio. Una funcionalidad que mejora notablemente la experiencia de búsqueda y fomenta la colaboración entre agentes del territorio. «Esta herramienta no solo aporta visibilidad a las entidades que acompañan el emprendimiento, sino que genera una red viva que se retroalimenta y crece», destaca Mayca García, técnica responsable del programa en CEEI Castellón.

Otra de las piezas clave del ecosistema es el portal Emprenemjunts, también gestionado por la Red de CEEIs. Se trata de un espacio digital gratuito y abierto que ya ha alcanzado los 40 millones de visitas este año y suma más de un millón de descargas de contenidos.

Mapa Ecosistema Emprendimiento de la Comunitat Valenciana. / Mediterráneo

El portal pone a disposición de emprendedores y pequeñas empresas más de 600 recursos especializados: desde manuales de gestión, modelos de negocio y fichas DAFO hasta infografías, vídeo cápsulas, autodiagnósticos y planes de empresa online. Una auténtica caja de herramientas para quienes quieren tomar las riendas de su futuro profesional.

Con contenidos elaborados por profesionales y una agenda de eventos en constante actualización, Emprenemjunts es un verdadero punto de encuentro digital para quienes se mueven en el ámbito de la innovación y el emprendimiento.

Dinamización

Bajo el lema Juntos hacemos territorio, los ya consolidados Desayunos con Agentes del Ecosistema han continuado celebrándose en las tres zonas de la provincia --norte, centro y sur--. Estos encuentros permiten compartir líneas estratégicas, identificar sinergias y poner en común retos, iniciativas y propuestas de futuro. Además, recogen de primera mano las necesidades formativas de los agentes.

Uno de los encuentros del CEEI Castellón. / Mediterráneo

En paralelo, CEEI Castellón ha reforzado durante 2025 su apuesta por la capacitación de los agentes del ecosistema con un ciclo de talleres formativos adaptados a las nuevas necesidades del emprendimiento. El primero de ellos, celebrado el 5 de noviembre, abordó el acompañamiento emocional y estratégico a emprendedores, ofreciendo herramientas para mejorar la escucha activa, la resiliencia y la gestión de emociones en los procesos de asesoramiento. El 26 de noviembre tuvo lugar una jornada sobre Inteligencia Artificial aplicada al apoyo emprendedor, con un enfoque práctico que permitió a los participantes aprender a utilizar herramientas como ChatGPT, Gemini o NotebookLM para automatizar procesos de análisis y diagnóstico empresarial. Como cierre del año, el 17 de diciembre se celebrará otro dedicado a la entrada en vigor del sistema Verifactu, que dotará a los agentes de conocimientos para acompañar a pymes y autónomos en la transición hacia el nuevo modelo de facturación digital y cumplimiento normativo.

La Comunitat cuenta con un ecosistema cada vez más coordinado, dinámico y orientado a resultados. Gracias a herramientas como el Mapa de Ecosistema de Emprendimiento, Emprenemjunts y las acciones de formación y conexión entre agentes, se está consolidando un entorno más accesible y robusto para quien decide emprender. Porque emprender no es un camino solitario: es un viaje compartido, y en la Comunitat, cada vez hay más puntos de apoyo para recorrerlo.