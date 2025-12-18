Nuppec, 25 años como referente en el sector del transporte

La empresa Nuppec de Vila-real, especializada en transporte y logística, celebra su 25º aniversario y lo hace reafirmando su compromiso por la innovación, la optimización de recursos y la mejora en productividad. Durante todo este tiempo, la firma ha apostado por la renovación constante de la flota y, coincidiendo con la efeméride, se ha matriculado el vehículo mil. Actualmente, la flota es de 520 camiones.

Nuestro compromiso es seguir evolucionando y ofreciendo soluciones de transporte que respondan a las necesidades de un mundo en constante evolución» Miguel Esteve — Gerente de Nuppec

Desde su fundación en el año 2000, Nuppec ha evolucionado hasta convertirse en un aliado estratégico para numerosas empresas nacionales e internacionales, muchas de ellas del sector cerámico de la provincia de Castellón, con soluciones logísticas que combinan tecnología, sostenibilidad y excelencia operativa.

Los inicios

Desde sus inicios, la empresa ha hecho una fuerte apuesta por la digitalización y la optimización de procesos para mejorar la eficiencia de su servicio. Además, la firma ha experimentado un crecimiento significativo diversificando todos sus servicios y expandiendo su presencia en el mercado internacional.

Entre sus principales hitos destacan la expansión de su red logística a nivel nacional e internacional; la incorporación de tecnología avanzada para la optimización de rutas y gestión de flotas; el compromiso con la sostenibilidad con vehículos más eficientes y el reconocimiento del sector.

Objetivos

Dentro de los nuevos objetivos, Nuppec continuará apostando por la innovación, la expansión de su infraestructura y la implementación de soluciones logísticas más sostenibles y eficientes. El gerente de Nuppec, Miguel Esteve, señala que «nuestro compromiso es seguir evolucionando y ofreciendo soluciones de transporte que respondan a las necesidades de un mundo en constante evolución. Por ello, seguiremos apostando por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio».

De esta manera, la empresa consolida su posición como un líder en el sector del transporte y la logística, con la mirada puesta en el futuro y en seguir transportando progreso para sus clientes y colaboradores.