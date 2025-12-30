Sanidad
Madrid se consolida como el polo de la excelencia asistencial especializada en España
El índice de Excelencia Hospitalaria, elaborado anualmente por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, cumple 10 años elaborando el mapa de la sanidad de referencia en España
Redacción
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha publicado una nueva edición de su Índice de Excelencia Hospitalaria Especialidades, que, un año más, reafirma la fortaleza del sistema sanitario en España. Según Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, el top 3 de centros en las 14 especialidades médico-quirúrgicas analizadas confirma el peso de los grandes hospitales públicos y privados, centros altamente cualificados que juegan un papel clave dentro del ecosistema sanitario español. Para Lambás: “El IEH Especialidades de este 2025 refleja un sistema hospitalario altamente especializado, donde la excelencia se mide por áreas clínicas concretas como oncología médica, urología, ginecología, dermatología o cirugía general”
Madrid se consolida como la comunidad líder en excelencia hospitalaria por especialidades al encabezar 11 de las 14 disciplinas analizadas, seguida por Cataluña que lidera en 3. La Fundación Jiménez Díaz es el centro que se posiciona como uno de los grandes protagonistas de este IEH al liderar áreas como Ginecología, Neurología u Oncología Médica. El vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada destaca la importancia de Madrid y Barcelona: “Madrid y Barcelona concentran los primeros puestos porque reúnen hospitales de alta complejidad, con un gran volumen asistencial, una fuerte capacidad investigadora y unos equipos médicos muy especializados. Todo ello permite ofrecer mejores resultados clínicos y una atención más avanzada en cada especialidad a los pacientes”.
El índice ha incorporado este año dos nuevas especialidades, Urgencias y Cirugía General, áreas determinantes que reflejan mejor la capacidad global de los hospitales para ofrecer atención de calidad en situaciones de alta demanda, como explica Sánchez Lambás: “La incorporación de Urgencias y Cirugía General, ambas lideradas por la Fundación Jiménez Díaz, amplía el alcance del Índice de Excelencia Hospitalaria por Especialidades y ofrece una fotografía más fiel de la realidad asistencial. Son áreas transversales, esenciales en el día a día de los pacientes y clave para el funcionamiento de los hospitales.”
El Índice de Excelencia Hospitalaria analiza la calidad asistencial, resultados clínicos, innovación, eficiencia y experiencia del paciente, reflejando con precisión el desempeño de los hospitales en cada especialidad.
