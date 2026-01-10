La Fundación ‘la Caixa’ ayuda en la atención al daño cerebral

La Fundación ‘la Caixa’, a través de la asociación de daño cerebral adquirido (DCA) Ateneu de Castellón, colabora en el programa de promoción de la autonomía personal y participación social dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas con DCA y la de sus familias.

Cada año, este programa atiende a más de un centenar de personas afectadas y ofrece apoyo integral. La Fundación ‘la Caixa’ ha materializado esta colaboración con una dotación económica de 30.000 euros dentro del desarrollo de su plan de acción social.

¿Qué es el daño cerebral adquirido?

El daño cerebral adquirido es una lesión que ocurre de manera súbita en un cerebro previamente sano y que tiene múltiples causas: un ictus (accidente cerebrovascular), un traumatismo craneoencefálico, una anoxia (falta de oxígeno), una infección como la meningitis, un tumor, etc. Y en algunos casos, la vida cambia sin avisar.

Como consecuencia de estas lesiones, la persona puede experimentar una gran variabilidad de secuelas tanto físicas como cognitivas, comunicativas, emocionales y conductuales.

Todas ellas conllevan una pérdida significativa de autonomía personal y limitan la participación activa en su vida cotidiana y en sus relaciones personales.

Servicio especializado

El programa de autonomía personal de Ateneu es un servicio especializado, de carácter temporal y ambulatorio, orientado a fomentar la participación social de aquellas personas con DCA que precisan de apoyos de carácter terapéutico para alcanzar el máximo funcionamiento autónomo a nivel personal, familiar, social y laboral.

El propósito es que la persona pueda recuperar, en la medida de sus posibilidades, el control de su día a día, a su ritmo, con apoyos adecuados y con la mirada puesta en la construcción de un nuevo proyecto de vida.

Objetivo

Paso a paso, se entrena a la persona para que pueda volver a ser autónoma para las tareas de autocuidado, cuidado de la casa, hacer la compra, coger el autobús, ir al banco, presentar un documento en el ayuntamiento, pedir cita en el centro de salud, retomar los estudios, quedar con amigos, recuperar el rol en la familia o volver al mundo laboral, entre otras actividades.

Para tal fin, es imprescindible contar con un equipo profesional especializado que comprenda las secuelas del DCA y sepa abordarlas de forma integral. Además, el trabajo se desarrolla desde una metodología holística, flexible, centrada en la persona y orientada a la vida en la comunidad.