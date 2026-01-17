La Fundación ‘la Caixa’: 355.000 € para acción social

La convocatoria de proyectos sociales Comunitat Valenciana 2025 de la Fundación ‘la Caixa’ ha aprobado una inversión de cuatro millones de euros para el ejercicio 2026, un millón más que el año anterior, que se destinarán a 140 proyectos de entidades sociales en toda la región.

De esta manera, se atenderán a cerca de 43.000 personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de Castellón, se han seleccionado 15 proyectos, el 11% del total, a los cuales se destinarán más de 355.000 euros y permitirá atender 12.816 usuarios.

Los proyectos se desarrollarán en las localidades de Castelló de la Plana, Albocàsser, Onda, Segorbe, Teresa y Vinaròs.

Destinatarios y líneas de actuación

Entre los proyectos seleccionados se encuentran iniciativas destinadas a personas mayores, con discapacidad, salud mental, colectivos en riesgo de pobreza e inclusión social con diferentes líneas de actuación que incluyen la inserción sociolaboral y digital, promoción de hábitos saludables, acceso a recursos residenciales, convivencia intercultural, gestión emocional y prevención de las violencias y las adicciones.

Objetivo

El objetivo es seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.

En el acto de convocatoria, el subdirector general Social de la Fundación ‘la Caixa’, Marc Simón, señaló que «cada año, estas convocatorias contribuyen a que las entidades locales puedan desarrollar proyectos que generan oportunidades de cohesión social, empleo y bienestar emocional promoviendo la reducción de las brechas de desigualdad».

Cada año, estas convocatorias contribuyen a que las entidades locales puedan desarrollar proyectos que generan oportunidades de cohesión social, empleo y bienestar emocional promoviendo la reducción de las brechas de desigualdad» Marc Simón — Subdirector general Social de la Fundación ‘la Caixa’

Desarrollo rural en Albocàsser

En la convocatoria también intervinieron representantes del Centre de Desenvolupament Rural Alt Maestrat, de Albocàsser, una de las asociaciones que participan en la convocatoria y que desarrolla el proyecto Acompanyament rural per a la inclusió, orientado a la reducción de la pobreza y a la inclusión social en zonas rurales para facilitar la integración educativa y social de alumnado inmigrante.

Más datos

Entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado en la Comunitat Valenciana 2.304 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a 757.745 personas, con una aportación acumulada de 45,6 millones de euros.

En el conjunto de España, entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado más de 24.600 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a alrededor de 10,5 millones de personas, con un presupuesto global que sobrepasa los 530 millones de euros.