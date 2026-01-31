Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación ‘la Caixa’ impulsa 769 empleos sociales en Castellón

El programa Incorpora ha reforzado en el último año su compromiso con la promoción del empleo femenino y la reducción de la brecha de género

El modelo de Incorpora se apoya en una red de más de 400 entidades sociales distribuidas por todo el territorio español.

Yolanda Peris

Yolanda Peris

Castellón

Pese a los altos niveles de ocupación registrados en España, el acceso al empleo sigue siendo desigual. Factores como la falta de formación, la edad, el origen, la discapacidad o los problemas de salud física o mental continúan dificultando el acceso al mercado laboral de miles de personas.

Para reducir estas brechas, la Fundación ‘la Caixa’ impulsa desde 2006 el programa Incorpora, iniciativa orientada a facilitar el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad mediante la colaboración con el tejido empresarial.

En el último año, el programa ha reforzado su compromiso con la promoción del empleo femenino y la reducción de la brecha de género en un contexto en el que la tasa de paro entre las mujeres se sitúa en el 12,11%, más de tres puntos por encima de la masculina, según la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de 2025. Esta desigualdad estructural del mercado laboral se acentúa especialmente en el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad, que afrontan barreras adicionales, como la precariedad económica o las dificultades de conciliación, factores que limitan de manera significativa sus oportunidades de inserción laboral.

En este escenario, de las más de 39.000 inserciones registradas por el programa en 2025 en toda España, el 53,27% correspondió a mujeres, un dato que pone de manifiesto el impacto positivo de las actuaciones desarrolladas para favorecer su acceso al empleo. En Castellón, de las 769 contrataciones impulsadas, 424 correspondieron a mujeres.

De las 39.307 inserciones registradas el 2025, el 53,27% correspondieron a mujeres.

Cabe destacar que el modelo de Incorpora se apoya en una red de más de 400 entidades sociales distribuidas por todo el territorio español con más de 1.000 técnicos de orientación y prospección laboral. Estos profesionales diseñan itinerarios personalizados adaptados a las circunstancias y capacidades de cada persona. Mediante un acompañamiento cercano y especializado, impulsan la mejora de las competencias profesionales y personales, y refuerzan la actitud, la motivación y la autonomía para el empleo, factores clave para una inserción laboral sostenible y de calidad.

«Detrás de cada itinerario de inserción hay una historia de superación. El programa acompaña a las personas participantes en un proceso integral que va más allá del acceso al empleo al reforzar su estabilidad y autoestima», explica el subdirector general de la Fundación ‘la Caixa’, Marc Simón.

Necesidades del mercado

El programa actúa como nexo entre las necesidades de las empresas y el talento de las personas que encuentran mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral. Las empresas participantes cubren vacantes y se implican en modelos de contratación responsables que favorecen la existencia de entornos laborales más diversos. La mayoría de las inserciones impulsadas por el programa en el último año se han concentrado en el sector servicios, principal motor del mercado laboral español.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), este sector concentra más del 76% del empleo en España. En este ámbito destacan las inserciones en hostelería, comercio, limpieza, atención sociosanitaria, transporte y logística.

TEMAS

