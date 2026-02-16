Vodafone Empresas inicia la comercialización de fibra hasta 10gbps para grandes empresas y administraciones públicas

Este lanzamiento se enmarca en el proceso de modernización de red que Vodafone ha ejecutado en la mayoría de las provincias, incorporando nuevos equipos de acceso y ampliando la capacidad de transporte de su red troncal. Gracias a esta evolución, la compañía garantiza una conectividad de ultra alta velocidad con altos estándares de calidad, disponibilidad y fiabilidad, ofreciendo a las organizaciones una infraestructura sólida sobre la que construir sus planes de digitalización.

La nueva capacidad de hasta 10Gbps simétricos da respuesta a la necesidad de contar con más ancho de banda en momentos de picos de tráfico, mayor estabilidad para aplicaciones críticas y una red preparada para escalar sin rediseñar la arquitectura existente. Esta conectividad facilita la adopción avanzada de servicios cloud, la protección de datos mediante copias de seguridad y recuperación y una colaboración fluida entre sedes, sin degradación del rendimiento incluso en escenarios de gran exigencia.

Este servicio está especialmente orientado a sectores como la industria manufacturera, el sector financiero, la sanidad, la educación superior y las administraciones públicas, ámbitos donde el uso intensivo de plataformas en la nube, la automatización de procesos y la gestión de volúmenes masivos de información requieren infraestructuras robustas, resilientes y con capacidades de transmisión muy elevadas.

Con este lanzamiento reforzamos nuestro posicionamiento como socio tecnológico estratégico para grandes corporaciones y organismos públicos, acompañándoles en sus procesos de transformación digital y contribuyendo al desarrollo de un tejido empresarial más competitivo, eficiente y preparado para los retos del futuro Jesús Suso — Director de Vodafone Empresas

Gracias a la tecnología XGSPON, Vodafone Empresas puede ofrecer conexiones simétricas con baja latencia y altos niveles de disponibilidad, elementos clave para el despliegue de soluciones como inteligencia artificial, analítica avanzada, Internet de las Cosas (IoT), automatización industrial o entornos de trabajo híbridos. La red se convierte así en un habilitador clave para que las organizaciones avancen en sus estrategias digitales y en la expansión de sus operaciones.

La conectividad hasta 10Gbps se comercializará a través de los canales habituales de Vodafone Empresas para empresas e instituciones.