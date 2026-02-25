Hatchi impulsa un transporte privado para las mascotas
Moverse con una mascota, ya sea por la ciudad o para un trayecto de larga distancia, ya no será una limitación en Castellón. La llegada de la firma colombiana Hatchi a la provincia marca un antes y un después para quienes consideran a sus animales parte de la familia. Hatchi ofrece una solución de transporte privado que prioriza el bienestar, la cercanía y, sobre todo, la libertad de movimiento de los animales.
Últimos vídeos
INTENTO GOLPE DE ESTADO
Felipe González habla claro sobre el papel determinante del rey Juan Carlos I en el 23F
VIOLENCIA SEXUAL