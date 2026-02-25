Hatchi impulsa un transporte privado para las mascotas

Moverse con una mascota, ya sea por la ciudad o para un trayecto de larga distancia, ya no será una limitación en Castellón. La llegada de la firma colombiana Hatchi a la provincia marca un antes y un después para quienes consideran a sus animales parte de la familia. Hatchi ofrece una solución de transporte privado que prioriza el bienestar, la cercanía y, sobre todo, la libertad de movimiento de los animales.