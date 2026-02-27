El Corte Inglés Home presenta su nueva colección Primavera-Verano 2026

La colección permite crear composiciones a medida,desde rincones íntimos hasta auténticos salones exteriores, gracias a nuevos tejidos, texturas artesanales y materiales sostenibles. El aluminio adopta formas curvas y modernas que aportan sofisticación sin renunciar a la funcionalidad.

El espíritu de la colección celebra la vida en el exterior con soluciones pensadas para disfrutar y organizar mejor cada espacio. Mesas extensibles para grandes encuentros, diseños escultóricos, consolas y arcones que facilitan el orden, ymesas auxiliares que funcionan como acentos decorativos componen un catálogo pensado para personalizar cualquier ambiente. La iluminación también adquiere un papel protagonista: lámparas portátiles, guirnaldas y faroles creanatmósferas envolventes al caer la tarde, mientras que toldos, parasoles técnicos y pérgolas con lamas regulablespermiten controlar la luz y la sombra en función de la hora del día. Estos elementos amplían las posibilidades de uso y transforman los exteriores en espacios acogedores durante más tiempo.

La propuesta se completa con un universo de experiencias que amplían la manera de vivir al aire libre. Las nuevas barbacoas elevan la cocina exterior, mientras que la categoría Campo y Playa apuesta por diseños frescos y funcionales,con iconos como la colección Coast y estampados de inspiración botánica. Para quienes prefieren un estilo nómada, lalínea Safari ofrece piezas que combinan comodidad y carácter. Sombrillas de flecos, textiles vibrantes, vajillas en loza omelamina con diseños propios y exclusivos, y una amplia colección de cojines completan un entorno donde la estética yla funcionalidad conviven de forma natural.

Noticias relacionadas

La nueva colección ya está disponible en los centros de El Corte Inglés, así como en www.elcorteingles.es y en la App de compra. Una temporada más, la moda se convierte en un punto de partida para descubrir, experimentar y vivir con ilusióncada nuevo comienzo.