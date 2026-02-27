Barómetro Saint-Gobain de los Hospitales 2025
El otro diagnóstico hospitalario: calidad del aire y luz natural, prioridades para 7 de cada 10 ciudadanos
Aunque entre el 70% y el 77% de los ciudadanos considera fundamentales la limpieza, la ventilación, la disponibilidad de luz natural o la amplitud de los espacios en los edificios sanitarios, la satisfacción alta con estos aspectos se sitúa entre el 58% y el 65%
El principal punto de fricción es el exceso de ruido: solo el 58% de la población se declara muy o bastante satisfecha con el confort acústico en los centros hospitalarios, mientras el 11% está poco o nada satisfecho
La atención médica sigue siendo el principal motor de satisfacción cuando un ciudadano evalúa su paso por un centro sanitario, si bien el edificio —y cómo se vive dentro de él— gana peso como parte de la experiencia. El Barómetro Saint-Gobain de los Hospitales 2025, estudio que aborda los principales retos, preocupaciones y tendencias que marcarán el futuro de los centros hospitalarios en España, pone cifras a un reto claro: existe una brecha entre lo que la población considera esencial del espacio sanitario y la satisfacción real con esos elementos.
El 77% de la población considera “muy importante” la limpieza, mientras el 75% otorga este nivel de relevancia a la calidad del aire y la ventilación. También se valora como aspecto clave disponer de luz natural suficiente (70%) y contar con espacios de un tamaño adecuado (71%). Sin embargo, al consultar por la valoración, solo el 65% reconoce una satisfacción elevada para la limpieza, el 60% para la calidad del aire y la ventilación, el 65% para la disponibilidad de luz natural y el 58% para la amplitud de las estancias.
“Disponer de espacios limpios, bien acondicionados acústicamente, libres de ruidos y con acceso a luz natural es esencial en los entornos sanitarios. La iluminación natural contribuye a regular los ritmos circadianos, modulando procesos fisiológicos que intervienen, entre otros aspectos, en la adecuada regulación del sueño. Una exposición apropiada a la luz natural favorece el bienestar general y puede acelerar los procesos de recuperación de los pacientes", señala María Isabel Sánchez, directora de Soluciones Innovadoras de Saint-Gobain.
Pueden consultarse los resultados resultados completos del estudio y más información sobre el sector hospitalario y residencial en la página web de Saint-Gobain.
Sobre el Barómetro Saint-Gobain de los Hospitales 2025
El Barómetro Saint-Gobain sobre los Hospitales 2025 se basa en un estudio cuantitativo para el que se realizaron 800 entrevistas a población general de 18 a 70 años. A lo largo del informe, el análisis se presenta desagregado por variables sociodemográficas como sexo y grupos de edad/generaciones e incorpora también comparativas por zonas geográficas, así como por tipo de experiencia reciente con centros sanitarios (hospital vs. ambulatorio/clínica), pernocta y rol en la visita (paciente y/o acompañante), lo que permite entender cómo cambian las percepciones y prioridades según el perfil y el grado de contacto con el entorno hospitalario.
