Moverse con una mascota, ya sea por la ciudad o para un trayecto de larga distancia, ya no será una limitación en Castellón. La llegada de la firma colombiana Hatchi a la provincia marca un antes y un después para quienes consideran a sus animales parte de la familia.

Hatchi ofrece una solución de transporte privado que prioriza el bienestar, la cercanía y, sobre todo, la libertad de movimiento de los animales.

Libertad de movimiento

A diferencia de los servicios de transporte de animales convencionales, donde las mascotas suelen viajar solas o en condiciones de carga, Hatchi apuesta por la libertad de compartir momentos. Su servicio permite que el dueño o dueña viaje junto a su mascota en vehículos adaptados, con lo que se elimina el estrés del animal y se brinda una experiencia de confort y cercanía única.

No obstante, para aquellas familias que no pueden desplazarse, Hatchi también gestiona traslados de mascotas en solitario, garantizando que el animal llegue a su destino con la misma atención y cuidado que si fuera acompañado.

Un pasajero de pleno derecho

«Queremos que viajar con una mascota sea una opción real y sencilla, no una complicación», explican desde Hatchi, quienes añade que «ya sea para un trayecto corto, un traslado a una clínica veterinaria o una escapada vacacional, nuestro objetivo es que el propietario o la propietaria elija cómo quiere viajar. En Hatchi, la mascota es un pasajero de pleno derecho».

Con base en Castellón y València pero con capacidad para operar en toda Europa, Hatchi cuenta con un equipo formado y acreditado bajo las normativas vigentes de bienestar animal. Sus vehículos están equipados para ofrecer un entorno seguro, lo que les ha permitido consolidarse como un aliado de confianza tanto para particulares como para profesionales del sector veterinario y hotelero.

Hatchi impulsa un transporte privado para las mascotas. / Hatchi

Con esta nueva oferta, Castellón gana un servicio esencial para fomentar un estilo de vida realmente pet-friendly, donde el destino lo pones tú y el viaje lo disfrutáis ambos.