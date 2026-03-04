Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte total AP-7 CastellónJosé Elias MoncofaClúster MaestrazgoPesticidas prohibidos cítricosAlerta amarilla CastellónPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

ADIF abre información pública para expropiar terrenos en el tramo Teruel–Sagunto

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

Montaje aguja.

Montaje aguja. / Jordi Cassinyol

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto Proyecto Básico de las Subestaciones eléctricas de tracción, centros de autotransformación asociados y línea de acometida en alta tensión del Tramo Teruel – Sagunto del Corredor Cantábrico - Mediterráneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents