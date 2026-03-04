ADIF abre información pública para expropiar terrenos en el tramo Teruel–Sagunto
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto Proyecto Básico de las Subestaciones eléctricas de tracción, centros de autotransformación asociados y línea de acometida en alta tensión del Tramo Teruel – Sagunto del Corredor Cantábrico - Mediterráneo.
- Luto en Vila-real: Fallece Pepe Meseguer a los 59 años, figura del patinaje y referente empresarial
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
- La reina Letizia llega a Castelló: Recibimiento magdalenero al son del bolero de la ciudad
- Stefania, una castellonense viviendo 17 años en Dubái: 'Este conflicto se ve distinto a todos los anteriores
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- La emotiva despedida de Porcelanosa a José Meseguer Basiero: 'Nuestro querido Pepe