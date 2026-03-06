Mujeres del agua: 24 horas de vigilancia para que no falte ni una gota también el 8-M

Que no falte ni una gota de agua ningún día del año implica que incluso en festivos como el 8-M se tenga que seguir prestando un servicio esencial que, en el caso de Valencia, ese día recae, entre otras personas, sobre cinco mujeres que estarán este domingo "al pie del cañón" desde sus puestos de trabajo en la gestión del agua.

En este Día Internacional de la Mujer, estas cinco trabajadoras de la empresa Global Omnium reflejan el peso femenino en su plantilla y, al igual que hacen con dedicación y entrega el resto de días del año, seguirán vigilando el mantenimiento, el rendimiento de la red, la atención de los avisos y las reparaciones que puedan surgir para que todo transcurra con normalidad.

"El mundo del agua exige un compromiso de 24 horas todos los días del año, por eso también los fines de semana tenemos establecido un servicio de guardias para hacer frente a cualquier contingencia, que intentamos resolver lo más rápidamente posible para reanudar el servicio y asegurar que nadie se quede sin agua", cuenta a EFE Ángela Alcaide, ingeniera técnica de obras públicas con más de 12 años de experiencia en el grupo.

Alcaide es responsable de Sectorización y Red de Baja Presión en la ciudad de València y su trabajo se centra en controlar las pérdidas reales de agua en tiempo real, para lo que tienen la ciudad "sectorizada al 100%". "Somos capaces de saber, por ejemplo, durante los fines de semana, dónde hay más afluencia de gente o menos", señala.

Las cinco trabajadoras coinciden en que, en los últimos 10 años, la empresa ha dado un cambio "increíble" en cuanto a la presencia femenina en plantilla. Actualmente, el 31 % de los trabajadores son mujeres, el número de contratos a mujeres se ha duplicado en los últimos seis años y 500 de ellas están en puestos directivos, según informa la compañía.

"Cuando accedí a mi puesto en Global Omnium trabajaban mayoritariamente hombres, en mi departamento solo éramos dos chicas, y ahora somos el 50 %", asegura María Ángeles de Pedro, que lleva 18 años en la empresa.

De Pedro trabaja desde hace dos años en un nuevo departamento, conocido como "Ciclos", donde coordinan las averías y las incidencias, para valorar las que son urgentes y mandar a los equipos de reparación, además de gestionar el agua y el saneamiento de València y de diferentes pueblos del área metropolitana.

Aunque cada una asume sus competencias, los respectivos departamentos que gestionan se complementan. Es decir, el trabajo de una no sería posible sin el del resto, circunstancia que corroboran con una sonrisa cómplice y una mirada entre ellas: "Todas estamos interrelacionadas, por ejemplo nosotras llevamos la gestión de la distribución, pero la reparación de las tuberías es del departamento de Infraestructuras, o si pasa algo en la ciudad de València es de la red que lleva Ángela", cuenta Patricia Urban, ingeniera agrónoma y la más veterana, que va a cumplir 20 años en Global Omnium.

Urban, que trabaja en el departamento de Regulación y Control de Red, atiende a EFE desde la sala de control de Vara de Quart, "el primer punto donde se detectan los grandes problemas". "Gestionamos tuberías de grandes calibres y trabajamos con guardias semanales para estar disponible las 24 horas", asegura.

Otro de los aspectos que señala esta ingeniera agrónoma es que, durante estos días de Fallas, la mayor afluencia de personas en la ciudad de València afecta, en parte, a la gestión del agua. "Se nota mucho el descenso de presión y el aumento de caudal, especialmente en la noche de San José, la noche de la cremà, al igual que ocurre en grandes eventos como Nochevieja".

La conciliación es posible

Aunque cada vez es mayor la presencia de mujeres en sectores técnicos, las trabajadoras coinciden en que todavía puede haber más "mujeres del agua". Yolanda Pérez lleva 19 años en la empresa y todavía está "sola" en su departamento, aunque asegura que "se quita el sombrero" ante sus compañeros por las facilidades para conciliar, destacando la flexibilidad horaria y el apoyo recibido en la empresa.

Pérez trabaja en el departamento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red en agua alta, "un sector mayoritariamente masculino", algo que ya sabía desde que estudió la FP de Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. "Somos los que llevamos la parte de campo en las tuberías arteriales, que traen toda el agua desde los puntos de suministro", añade.

La última de las cinco trabajadoras en incorporarse a Global Omnium —hace menos de un año— es María Isabel Gil. Desempeña sus funciones en el Centro de Control de Operaciones, donde reciben los avisos telefónicos y los derivan a los departamentos correspondientes. "Yo he venido con el cambio hecho, mis compañeras comentan que al principio eran todo hombres, pero actualmente somos cinco mujeres y solo hay dos hombres".

Gil señala que, en cuanto a conciliación —ella es madre de dos hijos de 13 y 8 años—, "se lo han puesto muy fácil", ya que se organizan por turnos de trabajo de mañanas y tardes y, cada cinco semanas, se hace un fin de semana con horario de 8 a 20 horas. "Después tenemos una semana de descanso, así que es más sencillo de lo que parece".

Algo que destacan las trabajadoras es que Global Omnium lleva a cabo muchas iniciativas como campañas y planes de igualdad, algo que se puede observar en las paredes de la oficina, repletas de fotografías de mujeres y frases como "Las guardianas del agua". "Lo mejor es que se las creen. No es solo publicidad, sino que dentro de la empresa ha habido un cambio real y las que llevamos muchos años lo notamos muchísimo", asegura María Ángeles de Pedro.