Auren refuerza su área de Derecho Tecnológico con la incorporación de Carlos Rivadulla como nuevo socio

Auren, firma española líder en prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, continúa reforzando su equipo con la incorporación de Carlos Rivadulla como nuevo socio de Auren Legal, especializado en propiedad intelectual, tecnología e inteligencia artificial.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, Carlos Rivadulla cuenta con un Máster en Tecnologías de la Información y Propiedad Intelectual por la Universidad de Columbia – Nueva York y con estudios de doctorado en la Universitat Oberta de Catalunya.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado a lo largo de más de 25 años, en firmas de primer nivel como EY, Clifford Chance y en su etapa más reciente en Écija, donde ha asesorado a compañías nacionales e internacionales en asuntos complejos relacionados con propiedad intelectual, tecnología y economía digital.

Además, es árbitro de la World Intellectual Property Organization (WIPO) y ha sido seleccionado como experto del Sandbox de IA del Ministerio de Transformación Digital, participando activamente en la evolución del marco regulatorio en ámbitos tecnológicos emergentes. También ha formado parte de los consejos de administración de Barcelona Activa y del Instituto de Tecnología de Barcelona.

A lo largo de su carrera ha asesorado a empresas en proyectos estratégicos y ha representado a clientes en casos de gran relevancia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual. Asimismo, cuenta con una marcada vocación emprendedora, habiendo fundado diversas startups, lo que le permite aportar una visión especialmente cercana al ecosistema innovador y tecnológico, en línea con la filosofía de Auren de “empresarios al servicio de empresarios”.

Paralelamente, combina su ejercicio profesional con la docencia y la mentoría, impartiendo clases en instituciones como ISEM Fashion Business School-UNAV, Instituto de Empresa, Universidad Carlos III o ICAM, con el objetivo de formar a nuevas generaciones de abogados.

Para Mario Alonso, presidente de Auren, “la incorporación de Carlos refuerza nuestra apuesta por el talento experto en áreas estratégicas para el futuro de las empresas. Su experiencia internacional, su conocimiento del ecosistema tecnológico y su capacidad en asuntos jurídicos complejos aportarán un gran valor a nuestros clientes y al crecimiento de Auren Legal”.

Pilar Sánchez-Bleda, socia directora del área de Media & Tech ha señalado que “el derecho tecnológico se ha convertido en una pieza clave en un mundo cada vez más digitalizado. Las empresas necesitan asesoramiento especializado para afrontar retos relacionados con la inteligencia artificial, la protección de datos, la propiedad intelectual o la economía digital. La incorporación de Carlos refuerza nuestra capacidad para acompañar a las organizaciones en este nuevo entorno, donde la tecnología y el marco regulatorio avanzan a gran velocidad”.

Por su parte, Carlos Rivadulla ha destacado que “incorporarme a Auren en esta etapa de expansión y fortalecimiento de la firma supone un reto apasionante y una gran oportunidad para seguir desarrollando mi actividad en la intersección entre derecho, tecnología e innovación. En un contexto en el que la tecnología está transformando los modelos de negocio, el derecho de propiedad intelectual y el derecho digital se están consolidando como ámbitos cada vez más estratégicos para las empresas”.

El área de Media & Tech de Auren Legal asesora a empresas y creadores en propiedad intelectual e industrial, tecnología y sector audiovisual, acompañándolos en la protección, gestión y explotación de sus activos intangibles.

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El equipo presta asesoramiento en proyectos de entretenimiento y contenidos, desarrollo tecnológico, contratación y transferencia de tecnología, así como en la implantación de soluciones de inteligencia artificial, además de la planificación, registro y defensa de marcas, patentes y derechos de autor. Este asesoramiento tecnológico 360º se complementa con los servicios de consultoría de Auren, lo que permite ofrecer a los clientes un enfoque integral que combina la dimensión jurídica, estratégica y tecnológica de sus proyectos.