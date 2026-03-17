Casi la mitad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla tienen que salir de sus ciudades para recibir atención sanitaria
Las listas de espera son la principal barrera de acceso al sistema sanitario público, según el estudio realizado por Ipsos
Las listas de espera se han convertido en el principal obstáculo para acceder a la sanidad pública en Ceuta y Melilla. En muchos casos, los ciudadanos se ven obligados, incluso, a salir de sus ciudades para recibir atención.
Según el último estudio realizado por Ipsos. El 77% de los ceutíes y el 82% de los melillenses las identifican como la mayor barrera para recibir atención sanitaria. Pero no es la única dificultad como explica Silvia Bravo, directora de investigación de Ipsos: “Existen dificultades que vienen también a la hora de conseguir cita o comunicarse con el personal sanitario. El 65% de los ceutíes y el 79% de los melillenses declaran tener problemas para obtener cita, tanto presencial como online. Asimismo, el 44% en Ceuta y el 49% en Melilla señalan como dificultad los frecuentes cambios de médico asignado”.
Las demoras también afectan a las pruebas diagnósticas y a las intervenciones quirúrgicas. Las pruebas reciben valoraciones negativas del 37% de los ciudadanos en Ceuta y del 40% en Melilla. En el caso de las operaciones, los niveles de insatisfacción rondan el 25% en ambas ciudades. En este contexto, casi la mitad de la población se ve obligada a desplazarse a la Península para recibir atención sanitaria, una situación que según Silvia Bravo, afecta a la vida de los ciudadanos: “Los traslados tienen impacto en la vida personal y familiar. Uno de cada diez en las dos ciudades afirma que estos desplazamientos les ha afectado de forma importante”.
Los datos también reflejan un creciente recurso a la sanidad privada. El 45% de los ciudadanos de Ceuta y el 30% de los de Melilla dispone de un seguro médico privado como vía alternativa de acceso a la atención sanitaria
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