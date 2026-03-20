‘Encaminat’: acompañar para integrar y construir futuro en el medio rural
La Fundació 'la Caixa' colabora con el Centro de Desarrollo Rural Palancia Mijares en un programa para la inclusión social y laboral
La Fundación ‘la Caixa’ y el Centro de Desarrollo Rural Palancia Mijares impulsan el programa Encaminat con el objetivo de favorecer la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad en las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares. A través de este proyecto, al que la fundación destina 29.941 euros y del que se han beneficiado 30 usuarios, se ofrece acompañamiento a personas con dificultades para acceder a recursos, empleo o información administrativa.
El medio rural presenta oportunidades, pero también retos específicos. La dispersión geográfica, la falta de transporte público o la centralización de algunos servicios hacen que muchas personas tengan dificultades para acceder a orientación laboral, formación o asesoramiento administrativo.
Acompañamiento personalizado
En este contexto, Encaminat nació para acercar estos apoyos y ofrecer un acompañamiento personalizado que facilitara procesos reales de integración. Uno de los colectivos que se ha visto especialmente beneficiado por este programa ha sido la población migrante, cuya presencia es cada vez más importante para la sostenibilidad demográfica y económica de los territorios rurales.
El programa trabaja con cada persona a través de itinerarios individualizados que permiten analizar su situación, identificar necesidades y trazar un camino hacia la inclusión sociolaboral. Además, también contribuye a fortalecer la red comunitaria.
Coordinación
La coordinación con los servicios sociales, entidades locales y otros agentes del territorio permite ofrecer respuestas más completas y adaptadas a las necesidades de la población. De esta manera, el programa Encaminat no solo apoya a las personas participantes, sino que también contribuye a construir comunidades más inclusivas y cohesionadas.
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