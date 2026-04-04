Casda teje redes contra la exclusión social en Castellón

En la provincia muchas personas enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad que afectan no solo a su vida diaria, sino también a su bienestar emocional y social. Para atender estas realidades, Casda, la asociación ciudadana de VIH y sida de Castellón, impulsa el proyecto Resposta comunitària davant la pobresa i la exclusió, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Fundación ‘la Caixa’ y que está orientada a acompañar a personas en riesgo de exclusión social, ofreciendo un apoyo integral que combine atención material, emocional y social.

El programa se basa en un enfoque biopsicosocial, que permite abordar de manera conjunta las distintas dimensiones de la vulnerabilidad. Desde cubrir necesidades básicas, como garantizar el acceso a la alimentación, hasta ofrecer acompañamiento emocional y social, el objetivo es mejorar la calidad de vida de quienes participan y evitar que sus situaciones de exclusión se cronifiquen. Para ello, se realiza un seguimiento continuo que permite adaptar la intervención a las necesidades de cada persona.

¿Cómo se gestiona?

El primer contacto con el proyecto se produce en la sede central de Casda, en Castelló, donde se realiza la acogida y una entrevista individual que permite analizar la situación personal de cada participante. A partir de ahí, se diseña un plan de intervención adaptado, que incluye acompañamiento, seguimiento y apoyo en la resolución de dificultades.

Entre las personas beneficiarias se encuentran quienes atraviesan procesos de drogodependencia, desempleo de larga duración o reinserción tras haber estado en prisión, así como sus familias, por eso la complejidad de estas situaciones requiere un abordaje integral y coordinado que, además de atender necesidades inmediatas, genere oportunidades reales de inclusión social para todos ellos.

Ayudas sociales y personales. / Mediterráneo

El proyecto también se fundamenta en el trabajo en red, coordinando esfuerzos con profesionales de la propia entidad y con organismos especializados de la provincia, lo que permite ofrecer una atención más completa y eficaz. Asimismo, incorpora una fase de evaluación en la que las personas participantes valoran su experiencia, proporcionando información clave para mejorar el programa.

Con esta iniciativa, Casda demuestra que la atención integral, el acompañamiento constante y la colaboración entre entidades son herramientas esenciales para frenar la exclusión social, fortalecer la autonomía de las personas y abrir nuevas oportunidades de futuro.