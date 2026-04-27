Palasiet acoge una nueva Jornada del Bienestar con David Vargas Barrientos

Palasiet presenta una nueva edición de sus reconocidas Jornadas del Bienestar, que en esta ocasión contará con la participación de David Vargas Barrientos, referente en medicina integrativa y psiconeuroinmunología clínica. El encuentro tendrá lugar el próximo 30 de abril (jueves) a las 19.00 horas, en un espacio pensado para la reflexión, el aprendizaje y el bienestar integral.

David Vargas Barrientos, CEO y cofundador de Regenera, cuenta con más de veinte años de experiencia ayudando a pacientes con problemas como trastornos digestivos, cefaleas, alteraciones hormonales o dolor crónico. Su enfoque combina ciencia y una visión integral de la salud. Es graduado en Fisioterapia y cuenta con formación en Biología Molecular, Biomedicina y Psiconeuroinmunología Clínica. Actualmente se dedica a la docencia, la divulgación científica y el acompañamiento a deportistas de élite.

Cartel de la jornada. / Mediterráneo

Durante la jornada, el autor presentará su último libro, Otra mirada es posible, una obra que nace de la necesidad de dar sentido a aquellos momentos en los que la lógica no basta y el dolor invita a ampliar la perspectiva. A través de una propuesta que integra ciencia y espiritualidad, el libro plantea una reflexión profunda sobre la vida, las crisis personales y la capacidad de transformación del ser humano.

Lejos de ofrecer respuestas cerradas, Vargas propone abrir nuevas preguntas y explorar caminos que conecten con una comprensión más amplia de la realidad. Su enfoque invita a cuestionar los límites del paradigma materialista y a incorporar otras dimensiones del conocimiento, como la intuición, la conciencia y la experiencia interior.

Las Jornadas del Bienestar de Palasiet se consolidan, así como un espacio de referencia para el diálogo entre ciencia, salud y desarrollo personal, acercando al público voces relevantes en el ámbito del bienestar contemporáneo.

Más información y reservas en jornadasdelbienestar@palasiet.com