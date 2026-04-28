OPPO presenta oficialmente en España el OPPO Find X9 Ultra: «Your Next Camera»

OPPO, marca líder mundial en dispositivos inteligentes, ha presentado hoy su nuevo buque insignia: el OPPO Find X9 Ultra. Diseñado para ser "Your Next Camera” y reemplazar a una cámara tradicional, el Find X9 Ultra integra a la perfección un hardware líder en la industria, presentando el primer teleobjetivo óptico de 50 MP con zoom de 10x del mundo, sensores duales de 200 MP, videografía de nivel profesional y un diseño único inspirado en Hasselblad.

«El Find X9 Ultra representa el mayor avance en la historia de la imagen de OPPO», afirmó Pete Lau, SVP y Chief Product Officer de OPPO. «Al unir ópticas de vanguardia, fotografía computacional avanzada y potentes herramientas creativas desarrolladas en conjunto con Hasselblad, hemos creado un dispositivo profesional que redefine la categoría».

Un sistema de cámaras construido para redefinir la imagen móvil

El Find X9 Ultra introduce el sistema de cámara de nueva generación Hasselblad Master. Cinco cámaras traseras diseñadas a medida trabajan juntas para ofrecer un rendimiento excepcional en todo el rango focal, en la claridad óptica y en la fidelidad de color.

Cámaras OPPO / Cedida

Ofrecer un zoom de largo alcance en los smartphones ha sido un desafío técnico debido a las limitaciones de espacio. El Find X9 Ultra logra un avance importante al presentar el teleobjetivo Hasselblad de 50 MP con zoom óptico 10× ultrasensitivo que ofrece un zoom óptico real de 10x y un zoom de calidad óptica de 20x, el primero en la industria. En su núcleo se encuentra la innovadora estructura de periscopio con reflexión de prisma quíntuple, que pliega la trayectoria de la luz cinco veces para acomodar una lente de 10x, reduciendo la longitud del módulo en un 30%.

Combinado con una arquitectura de ruta óptica sin imperfecciones que elimina el 99.999% de la luz dispersa y la estabilización óptica por Sensor Shift, las imágenes permanecen impecablemente nítidas incluso a largas distancias focales.

Combinando un sensor JNL de 50MP personalizado con la apertura f/3.5, la más rápida de la categoría, el Find X9 Ultra pone esencialmente la potencia del Find X9 Pro con un teleconvertidor en el cuerpo de un smartphone. Desde capturar la emoción de un artista en el fondo de un estadio hasta fotografiar vida salvaje sin intrusiones, el teleobjetivo de 50 MP 10x sobresale en cualquier escenario.

Además de este teleobjetivo de 10x, cuenta con cámaras duales Hasselblad de 200MP. La cámara principal de 200 MP ultrasensible incorpora el nuevo sensor Sony LYTIA 901 de 1/1.12 pulgadas. Con una rápida apertura f/1.5, rivaliza con la cámara principal de 1 pulgada de la generación anterior en captación de luz. Respaldándola, el teleobjetivo Hasselblad de 200 MP con 3x ultrasensible alberga un enorme sensor de 1/1.28 pulgadas, el más grande de su categoría. Un Hyper Light Prism personalizado y una apertura f/2.2 maximizan la captación de luz para un rendimiento superior con poca luz, mientras que una distancia mínima de enfoque de 15cm le permite funcionar como una impresionante lente macro.

El sistema óptico se completa con una cámara ultra gran angular de 50 MP que captura un 56% más de luz en paisajes panorámicos, junto con una nueva generación de la True Color Camera. Este sensor multiespectral mide con precisión los datos del balance de blancos para una reproducción del color más natural. Funciona a la perfección en fotos, fotos en movimiento e incluso grabación de video, asegurando que, sin importar cómo dispare el usuario, los colores se mantengan perfectamente fieles a la realidad.

Al combinar estas cámaras de alta resolución con un recorte de calidad óptica, el Find X9 Ultra ofrece un encuadre de alta calidad que abarca desde 14mm hasta 460mm, poniendo un completo kit de herramientas de fotografía creativa directamente en tu bolsillo. La auténtica experiencia Hasselblad Construido sobre cinco años de intensa colaboración en I+D, el Find X9 Ultra representa un salto adelante, integrando a la perfección una auténtica experiencia de disparo Hasselblad con un conjunto de accesorios de grado profesional.

El nuevo Modo Maestro de Hasselblad pone el control creativo definitivo en tus manos. Impulsado por una nueva línea de procesamiento de imágenes, evita el mapeo agresivo de tonos típico de los smartphones. Esto asegura que los fotógrafos capturen imágenes ultra detalladas y naturales, libres de procesamiento artificial excesivo.

Aprovechando la potencia de cuatro sensores traseros de alta resolución, el Modo Maestro de Hasselblad permite a los usuarios disparar en 50MP JPEG MAX y 50MP RAW MAX, ofreciendo una resolución de calidad óptica en seis distancias focales distintas: 14mm, 23mm, 47mm, 70mm, 139mm y 230mm. Para personalizar aún más su visión creativa, los usuarios pueden explorar nueve simulaciones de películas clásicas o crear su propio estilo fotográfico único para guardarlo como un preset personalizado.

Para los creadores que demandan aún mayor control y alcance, OPPO presenta el Kit Teleconvertidor Hasselblad Earth Explorer para Find X9 Ultra, un ecosistema exclusivo de accesorios profesionales.

Kit Teleconvertidor Hasselblad Earth Explorer / Cedida

La funda OPPO Hasselblad Explorer cuenta con un botón de dos etapas para enfoque y obturador, junto con un dial para un control de zoom suave, que ofrecen la sensación auténtica y táctil de una cámara tradicional. Cuando la distancia representa un desafío, el teleconvertidor OPPO Hasselblad 300mm Explorer desbloquea un nuevo territorio creativo.

Con 16 elementos de cristal dentro de un robusto cuerpo totalmente metálico, esta lente de precisión se monta directamente en el teleobjetivo de 3x para ofrecer una distancia focal equivalente de 300mm y un zoom óptico de 13x. Combinado con el sensor de 200 MP, permite a los fotógrafos lograr resultados increíblemente nítidos a 30x y más allá.

Video cinematográfico para ambiciones profesionales

OPPO Find X9 Ultra aporta la misma calidad profesional al video, introduciendo las capacidades cinematográficas más potentes de la compañía hasta la fecha.

Aprovechando esta potente configuración de cámara, el Find X9 Ultra ofrece grabación Dolby Vision HDR 4K a 60fps, manteniendo una calidad de zoom impecable desde 0.6x hasta 30x.

Empujando los límites de la videografía móvil, las cámaras duales Hasselblad de 200 MP capturan video cinematográfico 4K a 120fps e introducen 8K a 30fps que consigue mantener desde 0.6x hasta 20x, una calidad impecable y sin pérdidas. una primicia para un buque insignia de OPPO. Esto proporciona a los creadores máxima flexibilidad para recortar y reencuadrar en postproducción.

Para los profesionales que exigen la máxima flexibilidad durante la edición, el Find X9 Ultra estrena O-Log2. Este perfil conserva un mayor detalle en las sombras y reduce significativamente el manchado de la imagen, ofreciendo un lienzo dinámico sustancialmente más amplio para la gradación de color. Certificado con el Academy Color Encoding System (ACES), el metraje se integra sin problemas en los flujos de trabajo profesionales.

El control creativo se expande aún más con el nuevo soporte 3D LUT. Los usuarios pueden cargar LUTs de terceros directamente en el dispositivo para monitorear gradaciones de color personalizadas en tiempo real. Para un flujo de trabajo optimizado, la función LUT Burn-in incorpora el perfil de color elegido directamente en el archivo de video, ofreciendo resultados cinematográficos al instante sin necesidad de edición adicional.

Además, OPPO y Meta están colaborando estrechamente para optimizar la experiencia de compartir videos en Instagram. Los usuarios de OPPO Find X9 Ultra ahora pueden lograr una calidad de video casi sin pérdidas desde la captura hasta el momento de compartir.

Rendimiento sin compromisos para flujos de trabajo creativos

Para satisfacer las intensas demandas creativas, el Find X9 Ultra está diseñado para ofrecer una velocidad y un rendimiento sostenido sin compromisos. El panel AMOLED QHD+ de 6.82 pulgadas y 144Hz alcanza hasta 3.600 nits de brillo HDR máximo, mientras que baja a solo 1 nit para una visualización cómoda en entornos con poca luz. Además, el chip OPPO Display P3 Pro y los materiales luminiscentes mejorados trabajan en conjunto para ofrecer una

precisión de color líder en la industria, optimizar el consumo de energía y eliminar el desenfoque de movimiento.

Bajo el capó, la última plataforma móvil Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Gen 5 y una avanzada cámara de vapor y Unidad Térmica Encapsulada garantizan un rendimiento suave y sostenido, incluso durante tareas intensivas como la grabación de video 8K.

El dispositivo está alimentado por una masiva batería de carbono-silicio de 7.050mAh de OPPO, una de las más grandes jamás vistas en un buque insignia con cámara.

Combinada con el nuevo chip de gestión de batería PowerCore, el Find X9 Ultra garantiza una creación de contenido cómoda durante todo el día. Cuando la batería finalmente se agota, la carga por cable rápida SUPERVOOCTM de 100W y la carga inalámbrica AIRVOOCTM de 50W te permiten volver a las tareas rápidamente.

Diseño inspirado en cámaras

Inspirándose directamente en la icónica Hasselblad X2D, el Find X9 Ultra integra logotipos de OPPO y Hasselblad alineados horizontalmente en una parte trasera de cuero vegano ecológico.

El Find X9 Ultra integra logotipos de OPPO y Hasselblad / Cedida

El módulo de la cámara introduce el nuevo diseño Master Lens. En su interior, un detalle hexagonal refleja las láminas de apertura de las lentes de cámara profesionales, otorgando al dispositivo una estética distintiva y premium arraigada en la fotografía auténtica.

El Find X9 Ultra está disponible en dos llamativos acabados. Tundra Umber evoca el minimalismo escandinavo y la elegancia cruda de los glaciares, al mismo tiempo que rinde homenaje a la artesanía legendaria. Por su parte, Canyon Orange está fabricado con fibra de grado aeronáutico para ofrecer un equilibrio perfecto entre estilo y resistencia estructural.

Construido con la arquitectura OPPO Armor Shield, el Find X9 Ultra está diseñado para soportar los rigores del uso profesional. Las certificaciones IP66, IP68 e IP69 garantizan una protección completa contra el agua y el polvo, dándote la tranquilidad de crear incluso en los entornos más extremos.

El último ColorOS 16

Complementando el hardware líder en la industria, el Find X9 Ultra estrena el último ColorOS 16, que proporciona una experiencia de software más limpia, inteligente y altamente personalizada impulsada por IA.

El nuevo Live Space fusiona limpiamente las notificaciones en una cápsula única, interactiva y minimalista, mientras que un toque rápido o un deslizamiento hacia arriba te permite navegar fácilmente por tus alertas.

Para una organización sin esfuerzo, un simple deslizamiento con tres dedos o una pulsación del Snap Key activa el AI Mind Space para capturar y organizar cualquier cosa en tu pantalla. Dentro de este centro, el AI Bill Manager registra instantáneamente los pagos digitales y los recibos físicos, convirtiéndolos en claras perspectivas de gasto.

Para viajeros internacionales, AI Menu Translation va más allá del texto, generando una guía visual rica de platos extranjeros para que pedir comida en el extranjero sea completamente fácil.

Disponibilidad

El OPPO Find X9 Ultra está disponible en dos elegantes acabados: Tundra Umber y Canyon Orange. Su precio oficial de lanzamiento será de 1.699 €.

Para celebrar este lanzamiento, OPPO ofrecerá promociones exclusivas para los compradores del Find X9 Ultra entre el 21 y el 29 de abril de 2026, a través de su e-commerce official.

100 € de descuento por tiempo limitado en la reserva del dispositivo

Regalos exclusivos valorados hasta en 638 € (cantidades limitadas)

100 € adicionales en el programa de intercambio de dispositivos

Además de estas ventajas, todos los compradores recibirán un regalo fijo y podrán seleccionar un regalo opcional de entre una cuidada selección premium:

Regalo fijo:

Funda magnética OPPO Find X9 Ultra Quicksand Shimmer (valorada en 39,9 €)

Regalo opcional (a elegir uno, unidades limitadas):

Kit de imagen Hasselblad Limited (valorado en 599 €)

OPPO Pad 5 (valorada en 399 €)

OPPO WATCH X3 (TITANIUM) (valorado en 379 €)

OPPO ENCO CLIP 2 (Gris) (valorado en 179 €)

Kit de adaptador de corriente OPPO SUPERVOOC de 100 W (valorado en 59,9 €)

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Asimismo, todos los compradores del Find X9 Ultra recibirán una suscripción de tres meses a Google AI Pro para potenciar su productividad y creatividad.