La recogida selectiva de envases de vidrio supera las 7.900 toneladas en la provincia de Castellón

Ecovidrio, el único SCRAP especializado en vidrio que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha dado a conocer los resultados de reciclaje de envases de vidrio en la provincia de Castellón en 2025. En el pasado ejercicio, los castellonenses depositaron un total de 7.932 toneladas de envases de vidrio en los contenedores verdes de la provincia. Un resultado prácticamente en línea con el año anterior que se enmarca en una caída del consumo estimada en torno al 2%, que impacta directamente en el volumen de residuos generados y posteriormente recuperados.

En concreto, durante 2025, cada ciudadano de la provincia depositó 12,6 kg de vidrio en los casi 4.000 contenedores verdes que hay en la provincia, lo que equivale a 43 envases por persona, resultados que se sitúan por debajo de la media estatal (20 kg y 68 envases por habitante) y autonómica (17,5 kg y 60 envases). En total, en toda la provincia se depositaron más de 27 millones de envases, lo que equivale a más de 74 mil envases al día y unos 51 por minuto.

Entre los municipios más recicladores (de más de 5.000 habitantes) de la provincia de Castellón, destacan Alcalà de Xivert con 38,12 kg de envases por habitante; Peñíscola con 37,68 kg/hab.; y Orpesa, con 28,57 kg/hab.

En palabras de Manuel Sala, gerente de Ecovidrio en la Comunitat Valenciana: “Pese a haber mantenido los niveles de recogida selectiva de envases de vidrio en un año marcado por la contracción del consumo, Castellón se sitúa a la cola de la Comunitat Valenciana en aportación ciudadana al contenedor verde. Los castellonenses pueden y deben fortalecer su compromiso con el reciclaje en la provincia y por eso seguimos trabajando de la mano de las administraciones locales para reforzar la separación en origen y desplegar iniciativas que nos permitan mejorar progresivamente los niveles de recogida selectiva. La corresponsabilidad y el compromiso compartido entre ciudadanía, ayuntamientos e industria será clave para seguir fortaleciendo el sistema”.

Beneficios ambientales del reciclaje de envases de vidrio en Castellón

El vidrio es un material 100 % reciclable de manera infinita y sin perder calidad, lo que convierte al sistema de recogida separada de envases de vidrio en el modelo más eficaz, eficiente y ambientalmente sostenible. Gracias al reciclaje de vidrio en la provincia de Castellón durante 2025, se ha logrado:

Evitar la emisión de más de 4.600 toneladas de CO 2 a la atmósfera, el equivalente a las emisiones de más de 2.100 coches retirados de la circulación durante un año.

a la atmósfera, el equivalente a las emisiones de más de 2.100 coches retirados de la circulación durante un año. Ahorrar más de 5.600 MWh de energía

Evitar la extracción de más de 9.500 toneladas de materias primas, lo que equivale a casi 8 veces el peso del Cristo Redentor de Brasil.

El reciclaje de envases de vidrio en la Comunitat Valenciana

En todo el territorio de la Comunitat Valenciana, la recogida selectiva de envases de vidrio alcanzó las 94.854 toneladas durante 2025. Así, cada ciudadano valenciano depositó en el contenedor verde 17,5 kg de envases de vidrio (unos 60 envases por persona), cifra que posiciona al territorio por debajo de la media estatal (20 kg/hab y 68 envases por persona).

Por provincias, Alicante lideró la aportación ciudadana a la recogida selectiva de envases de vidrio en la Comunitat Valenciana con 22,8 kg/hab., seguida de Valencia (13,9 Kg/hab.) y Castellón (12,6 kg/hab.).

Además, de todo el vidrio depositado en los contenedores verdes, Ecovidrio recuperó, de forma complementaria, más de 21.500 toneladas de residuos de envases de vidrio que no fueron correctamente separadas en origen y que pudieron recuperarse en las plantas de Residuos Urbanos de la Comunitat Valenciana, reintegrándolas así en el ciclo productivo. Esta cifra refleja los esfuerzos de Ecovidrio por identificar nuevas fórmulas que permitan aumentar las cifras de recuperación de envases de vidrio en todo el territorio.

El mejor aliado de la hostelería

Gracias a su experiencia sobre el terreno y su afán en convertirse en el mejor aliado de la hostelería en el Estado, Ecovidrio también ha avanzado en el objetivo marcado en su estrategia EcoVares de lograr un 76% de establecimientos recicladores a finales de 2025. Así, durante el pasado año, a nivel autonómico, la entidad ha impactado a más de 10.500 establecimientos hosteleros.

La Inteligencia Artificial al servicio del reciclaje

En 2025, Ecovidrio ha afianzado su apuesta por EcoBarrios, la estrategia que tiene por objetivo acelerar el incremento de la separación selectiva de envases de vidrio en determinadas zonas del Estado con mayor potencial de crecimiento.

Gracias a sus casi 30 años operando sobre el terreno, Ecovidrio cuenta con un histórico de datos de recogida diaria por contenedor de los más de 260.000 contenedores que existen en todo el país. Sus avanzadas capacidades tecnológicas y el uso de la inteligencia artificial permiten realizar análisis por barrios para determinar aquellos de todo el territorio que tienen un mayor potencial de crecimiento en la recogida de residuos de envases de vidrio. En esos municipios se aplican medidas correctoras adaptadas a sus necesidades de contenerización y movilización ciudadana.

Además, el uso de la inteligencia artificial ha permitido a Ecovidrio desarrollar la tecnología necesaria para evitar desbordamientos en los contenedores y rutas de recogida más eficientes.

Resultados de reciclaje de envases de vidrio en España

Con una cuota de mercado de más del 98%, Ecovidrio ha alcanzado una tasa estimada de reciclaje de vidrio del 72,3 % en 2025, superando así los objetivos fijados por el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que establecía una tasa de reciclado del 70% para 2025, cifra que España alcanzó hace dos años.

En términos absolutos, durante el año pasado, la recuperación de residuos de envases de vidrio alcanzó en 2025 las 1.042.834 toneladas. Más del 90 % del total, unas 981.094 toneladas, provino de la separación en origen a través del contenedor verde, lo que pone de manifiesto la eficacia del modelo de recogida mediante este sistema. Así, la aportación ciudadana al contenedor verde registró un incremento del 0,3% respecto al año anterior en un contexto de caída estimada del consumo en torno al 2% que impacta directamente en el volumen de residuos generados y, posteriormente, recuperados.

Durante 2025, cada ciudadano depositó 20 kg de vidrio, el equivalente a 68 envases por habitante. En España se depositaron en los contenedores verdes más de 3.100 millones de envases, el equivalente a unos 9 millones de envases al día, unos 6.300 por minuto.

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Por ciudades, las capitales que lideraron la aportación ciudadana al contenedor verde en nuestro país fueron San Sebastián (con 35,8 kg/hab), Pamplona (29,1 kg/hab) y Bilbao (25,1 kg/hab), ciudades en las que el consistorio ha cedido las operaciones de contenerización y recogida a Ecovidrio para su posterior tratamiento y reciclaje. A estas le siguen Palma (24,2 kg/hab), Vitoria-Gasteiz (22 kg/hab), Barcelona (21,8 kg/hab), Granada (21,5 kg/hab), Burgos (20,8 kg/hab), Segovia (20,3 kg/hab) y Santander (19,9 kg7hab); con una aportación ciudadana por encima de la media nacional.