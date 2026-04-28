Formación de profesionales para la vanguardia de los sistemas inteligentes

La automatización y la resolución de problemas complejos mediante sistemas inteligentes se han convertido en pilares fundamentales para la eficiencia económica actual. En este escenario, la UJI imparte su Máster Universitario en Sistemas Inteligentes, diseñado específicamente para formar a expertos capaces de pilotar procesos críticos, tanto en administraciones públicas como en el tejido empresarial privado de todo el país.

El catedrático Ángel Pascual del Pobil, coordinador del programa, destaca que el plan docente se enfoca directamente en la denominada Industria 4.0. Según explica, el máster integra disciplinas clave como «el aprendizaje automático, la computación en la nube, el análisis masivo de datos (big data), la ciberseguridad avanzada y la robótica colaborativa de última generación».

Esta estructura permite que el alumnado se adapte con éxito y máxima agilidad a un mercado laboral que exige, de forma creciente y urgente, especialistas en técnicas de producción avanzada y entornos digitales plenamente conectados.

Ventajas competitivas

Una de las grandes ventajas competitivas de este título es su carácter pionero. Se trata del primer máster universitario con mención dual en una institución pública de la Comunitat Valenciana. Esta modalidad permite al estudiantado del programa combinar la teoría académica con el aprendizaje práctico en el seno de una empresa (work-based learning). «Este enfoque simultáneo potencia la inserción laboral y garantiza una capacitación profesional superior», afirma Pascual del Pobil.

El enfoque simultáneo potencia la inserción laboral y garantiza una capacitación profesional superior» Ángel Pascual del Pobil — Coordinador del Máster Universitario en Sistemas Inteligentes

Además, el programa ha sido meticulosamente estructurado para que la adquisición de habilidades sea progresiva, asegurando que cada alumno domine las herramientas de software y hardware más punteras del sector.

Metodología

El éxito de esta metodología se refleja en trayectorias como la de Mar Monter, para quien su experiencia en el máster fue «muy positiva». Desde el principio sintió que lo que estaba aprendiendo «era exactamente lo que esperaba, y además con una clara aplicación práctica en el día a día», explica.

Desde el principio sentí que lo que estaba aprendiendo era exactamente lo que esperaba, y además con una clara aplicación práctica en el día a día» Mar Montaner — Alumna del Máster Universitario en Sistemas Inteligentes

Entre los aspectos que destaca de su paso por el programa, subraya «el enfoque práctico del máster, dado que se suele trabajar sobre casos con potencial aplicación real, lo que facilita la comprensión y da un plus de motivación».

Asignaturas

En cuanto a asignaturas concretas, «me gustó mucho High Performance Machine Learning, porque no se centra solo en programar modelos, sino también en optimizarlos para un uso eficiente de los recursos disponibles», y también la materia de Internet of Things. No obstante, en su caso, lo más significativo fue el desarrollo de su tesis máster en el marco de formación dual del máster, ya que trabajó en una herramienta con vocación de uso real en una empresa.

Actualmente, Monter trabaja como Information Security Technician en Soluciones Cuatroochenta, y en su día a día aplica de forma directa «varios de los conocimientos adquiridos durante el máster. Por ejemplo, utilizo técnicas aprendidas en la asignatura de Big Data Analytics para analizar el rendimiento de proveedores críticos, lo que ayuda en la toma de decisiones fundamentadas».

También pone en práctica «lo aprendido en el desarrollo de mi tesis, especialmente en la automatización de procesos relacionados con la gestión documental, lo que me permite optimizar tareas que resultaban repetitivas y costosas en tiempo».