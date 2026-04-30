Estos son los 100 mejores médicos españoles

Por noveno año consecutivo, Forbes ha publicado la lista de los 100 mejores médicos que ejercen en España, destacando a los profesionales más influyentes y reconocidos del panorama sanitario nacional público y privado. Son profesionales que destacan por su labor asistencial, docente y divulgativa. Según la subdirectora de comunicación de Forbes Noelia García:“El objetivo de esta lista es poner en valor ese talento y dar visibilidad a la excelencia médica que tenemos en España”. La lista incluye a un centenar de médicos que sobresalen en 26 especialidades médico-quirúrgicas, como Alergología; Cirugía Plástica, Estética y Reparadora; Cardiología y Cirugía Cardiovascular; Oncología Médica y Oncología Radioterápica; Hematología, Ginecología, Oftalmología o Urología, entre otras. Noelia García explica como se realiza esta lista: “Desde Forbes hacemos una selección de aquellos nombres que, por especialidad, más destacan en el panorama médico español en base a la opinión de periodistas del sector sanitario y teniendo en cuenta su presencia en medios, los reconocimientos que han recibido, la ocupación en puestos de relevancia y las aportaciones realizadas a su especialidad desde su ámbito concreto de actividad”. La cabecera destaca, según confirma Noelia García, la excelente salud de la sanidad española gracias a hospitales de referencia como la Fundación Jiménez Díaz, el Clínico San Carlos, o el Vall d’Hebron, entre muchos otros: “La presencia de médicos procedentes de distintos puntos del país pone de manifiesto la solidez y calidad del sistema, así como la capacidad de atraer y desarrollar talento en múltiples territorios”. Un año más, la Comunidad de Madrid vuelve a situarse a la cabeza, seguida de Cataluña, y también destacan regiones como Andalucía o Castilla y León.