Fundación ‘la Caixa’: Puentes hacia el empleo y la inclusión social

La Asociación SPAM (Servicio Psicopedagógico de Atención al Menor) impulsa desde el año 2020 un Programa de Inserción Sociolaboral dirigido a personas en situación de exclusión social. Una iniciativa que, tras cuatro años de trayectoria, ha logrado consolidarse como un recurso eficaz en el territorio de Castelló y su área metropolitana, y cuyos resultados reflejan un impacto significativo tanto en la empleabilidad como en el desarrollo personal de los usuarios.

Durante este periodo han participado un total de 157 personas, de las cuales el 74% ha decidido incorporarse al programa. Entre ellos, destaca especialmente el perfil mayoritario de mujeres, que representan el 97% de las participantes.

Además, el 71% acuerda un itinerario personalizado de inserción, el 55% completa todas las fases previstas en el proyecto, y un relevante 68% consigue acceder a formación o empleo tras su paso por el programa.

Mercado laboral

La intervención está diseñada para personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, como aquellas con baja cualificación, jóvenes sin formación, personas migrantes, mujeres con barreras de acceso al empleo o personas en situación de vulnerabilidad.

De hecho, el enfoque metodológico es individualizado y contempla no solo la inserción laboral, sino también el acompañamiento social y emocional, trabajando aspectos como la autoestima, la motivación y el empoderamiento.

Tutorías personalizadas

El programa se estructura en cuatro fases:

Motivación

Información y orientación

Alfabetización digital

Búsqueda activa de empleo

Cada una de ellas se desarrolla mediante sesiones individuales, talleres grupales y tutorías personalizadas, adaptadas a las necesidades específicas de cada caso.

Actividades

Entre las actividades destacan los talleres de habilidades sociales, la orientación laboral, la elaboración de currículo, la preparación de entrevistas, la formación digital y el asesoramiento para el autoempleo. Todo ello se apoya en recursos como aulas equipadas, materiales propios y un equipo multidisciplinar especializado que se vuelca en cada caso.

Cabe destacar que el proyecto se desarrolla en coordinación con administraciones públicas y entidades sociales, lo que permite reforzar la intervención a través del trabajo en red. Además, cuenta con financiación confirmada para 2026 por parte de la Fundación ‘la Caixa’, garantizando su continuidad y la posibilidad de ampliar su alcance en el futuro.