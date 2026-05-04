El British School of Vila-real celebra una nueva edición de su Pop Up School–Aprendiendo Juntos

El próximo 9 de mayo, el British School of Vila-real celebrará una nueva edición de su Pop Up School – Aprendiendo Juntos 2026 en la plaza Mayor de Vila-real, una jornada abierta a toda la comunidad que propone una forma diferente de acercarse a la educación.

El evento reunirá talleres, actividades participativas de Ciencias, Matemáticas, Arte, Idiomas, Informática o Música, así como experiencias diseñadas para fomentar la curiosidad, la creatividad y el aprendizaje en un entorno abierto y dinámico, dirigido a familias, niños y jóvenes. Además, se mostrarán las técnicas de enseñanza aplicadas en el centro escolar ya que los docentes del centro serán los que impartirán todos los talleres.

Además, durante la jornada se sorteará una beca completa para el Curso de Verano 2026, con el objetivo de prolongar esta experiencia educativa más allá del propio evento.

Con casi 30 años de trayectoria, el British School of Vila-real refuerza así su compromiso con un modelo educativo innovador y cercano, consolidando esta iniciativa como un referente local.

Cartel del evento. / Mediterráneo

¿Cómo participar?

Los interesados pueden inscribirse en la jornada, que se desarrollará entre las 10.45 a 14.00 horas en la plaza Mayor de Vila-real, en este enlace.