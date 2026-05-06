Faura es converteix en l'epicentre del circ contemporani amb 'Ara Circ'
El festival convertirà al municipi de Les Valls en una gran carpa a l’aire lliure entre el 8 i el 10 de maig
L’Ajuntament de Faura ja ho té tot enllestit per a la que serà la seua nova aposta cultural: Ara Circ. La programació d’aquest Festival de Circ i Arts de Carrer, que aspira a atraure milers de visitants de tota la comarca del Camp de Morvedre i voltants, situarà el municipi a l'avantguarda de les arts circenses contemporànies amb una oferta totalment gratuïta i accessible. D’aquest forma, Faura reivindica el dret a la cultura de primer nivell als pobles, oferint una programació que reuneix dos espectacles amb tres candidatures als prestigiosos Premis Max 2026. L’alcaldessa de Faura, Consol Duran, ha destacat la importància d’aquesta fita que busca que "Faura siga un referent on la cultura no siga un luxe, sinó un punt de trobada”. “Amb Ara Circ, obrim les nostres places a l’elit de les arts de carrer, demostrant que un poble pot estar a l'avantguarda creativa i oferir espectacles de la mateixa qualitat que les grans capitals", ha remarcat.
Sota la direcció artística de la prestigiosa companyia castellonenca La Troupe Malabó, el festival ha dissenyat un recorregut per diferents llenguatges del circ modern, que començarà divendres, 8 de maig, a les 18 hores, amb Lloc. Buscant encaixar, de Quique Montoya & Delicat Circ. Aquesta peça, que es representarà a la plaça de l’Hostal, combina teatre, música i circ per contar la història de Froufrou, una peculiar protagonista envoltada dels seus llibres i pensaments que tracta de trobar el seu lloc en el món.
A les 19:00 h, al parc de La Canaleta, arribarà un dels plats forts: Carena, de la Cia. La Corcoles, espectacle candidat a Millor Espectacle de Carrer als Premis Max 2026, que fusiona el risc del trapezi amb una poesia visual única.
Més propostes
A l’endemà, 9 de maig, la jornada arrancarà a les 17:30 h, a la plaça de l’Hostal, amb el clown de Pau Palaus i el seu espectacle Embolic, un espectacle que evita les paraules i es limita a un gest i una mirada que transmeten una immensa pau i unes ganes alliberadores de jugar.
A les 18:30 h, la bogeria de Roxi Katcheroff envairà La Canaleta amb Malabarian on the Rox, una desafortunada trobada plena de contratemps entre un refinat artista de circ clàssic, exigent i perfeccionista i la seua peculiar ajudant, una dona de barri, major de 40 anys, despistada, simpàtica i amb una verborrea increïblement sorprenent.
El tancament del dissabte, a partir de les 19:30 h, anirà a càrrec de la companyia La Troupe Malabó, amb Eirenê, una producció que opta a dos Premis Max (Millor Espectacle de Carrer i Millor Disseny de Vestuari) i que promet una reflexió profunda sobre la pau a través del circ i la música en directe. La representació tindrà lloc al parc de La Canaleta.
La cloenda
La primera edició d’Ara Circ s’acomiadarà des de La Canaleta, diumenge, 10 de maig, amb energia. A les 18:00 h, Circ Vermut presentarà Absurd, un espectacle de circ per a tots els públics amb molt d'humor, on es donaran cita dos divertits personatges per sorprendre grans i menuts amb bicis, equilibris, vestuaris colorits i molt més.
Finalment, a les 19:00 h, Javier Ariza tancarà l'edició amb Carman, millor espectacle de carrer de Ciudad Rodrigo 2019, premi Panorama Circada 2019 Nosolocirco y Puça Espectacles. Una comèdia de carrer amb un showman i un seat 600, on aquest icònic cotxe cobrarà vida i acabarà funcionant sense conductor en una rutina musical i circense que pot portar-los a Eurovisió.
Des de la direcció artística, Sergio Chaves i Marisa Ibáñez (La Troupe Malabó), subratllen que Ara Circ és "una aposta per llenguatges universals on la música en directe, el teatre gestual i l'acrobàcia de risc es donen la mà per portar-nos a un màgic d'il•lusions, però també de reflexions".
L’Ajuntament de Faura intensifica amb aquest nou festival la seua aposta constant per la cultura i pel poder transformador de l'art accessible i gratuït per a grans i menuts. Perquè del 8 al 10 de maig, a Faura, amb Ara Circ tot és possible.
