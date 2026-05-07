Nealis y Síndrome de Down Castellón refuerzan su alianza para impulsar la inclusión, el talento y la inserción laboral

La Fundación Síndrome de Down de Castellón y la Asociación Síndrome de Down de Castellón han renovado su convenio de colaboración con Nealis, consolidando así una alianza estratégica que da un paso más en el impulso de la inclusión social y laboral de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la provincia.

Esta renovación incorpora nuevas líneas de actuación que refuerzan el compromiso de Nealis con la sostenibilidad social, la igualdad de oportunidades y la gestión responsable del talento, ampliando el alcance de las iniciativas conjuntas y su impacto en el entorno.

El convenio establece un marco de colaboración estable que permitirá desarrollar iniciativas en ámbitos clave como el empleo, la formación en entornos reales de trabajo, la sensibilización y la promoción de una cultura organizativa basada en la diversidad y la inclusión, así como acciones de capacitación y divulgación en materia de discapacidad intelectual.

En el ámbito laboral, se continuará trabajando en la identificación de oportunidades de empleo, el análisis de puestos adaptados y el acompañamiento a las personas en su proceso de inserción laboral. Además, se reforzarán las acciones formativas mediante la acogida de personas en prácticas, favoreciendo su desarrollo profesional y su empleabilidad.

Uno de los ejes destacados de esta nueva etapa será el impulso del voluntariado corporativo y las acciones de sensibilización dirigidas al equipo de Nealis, con el objetivo de fomentar una cultura interna más consciente, inclusiva y comprometida.

Asimismo, el convenio contempla el desarrollo de campañas de formación y divulgación sobre discapacidad intelectual, contribuyendo a generar entornos más accesibles e inclusivos tanto dentro como fuera del ámbito empresarial.

Durante el acto de firma, Alberto Mateu presidente de la Asociación Síndrome de Down Castellón han destacado que “la renovación de este convenio supone seguir avanzando junto a una empresa comprometida con la inclusión real. No solo mantenemos la colaboración, sino que la ampliamos, generando nuevas oportunidades para las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual”.

Firma del convenio de colaboración. Jose Luis Vilar director general del grupo Gimeno y Alberto Mateu presidente de la asociación de Síndrome de Down / Mediterráneo

Por su parte, desde Nealis han subrayado:

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Para nosotros, seguir colaborando con la Fundación Síndrome de Down Castellón y la Asociación Síndrome de Down Castellón es una forma de avanzar hacia un modelo de empresa más inclusivo y sostenible. Creemos en el talento de todas las personas y en la generación de oportunidades reales que contribuyan a su desarrollo profesional y personal. Nealis

Con esta renovación, ambas entidades refuerzan su compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva, en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de oportunidades.