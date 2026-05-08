Castelló se convierte en un museo al aire libre con la Nit de l’Art

Castelló arranca este viernes, 8 de mayo, la 18ª edición de la Nit de l’Art, una de las citas culturales más destacadas del año, que durante todo el fin de semana transformará el espacio urbano en un gran recorrido de creación contemporánea abierto al público.

Durante dos jornadas, la capital de la Plana acogerá más de 130 propuestas artísticas en cerca de 80 espacios, en una edición que refuerza la vocación de acercar el arte a la ciudadanía con disciplinas que van de la danza a la performance, pasando por la música, las artes visuales o el circo.

El inicio del recorrido se sitúa este viernes en el Grau, que se activa desde las 17.00 horas en el Edificio Moruno con la performance de danza Colores, a cargo del alumnado de Espai Escènic. A partir de ahí, el distrito marítimo despliega propuestas como la exposición colectiva Art a la Mar o la creación en vivo del mural Gent a la Mar. Ya por la tarde-noche, a las 20.30 horas, el Parque de la Panderola acoge el concierto Origino de Dversa, una experiencia sonora que fusiona tradición y contemporaneidad.

Desde este primer foco, la Nit de l’Art se expande hacia el centro urbano. En la plaza Huerto Sogueros, a las 19.15 horas, se representa La revolució dels colors, una pieza teatral participativa, mientras que la plaza de la Paz acoge la performance Fil-i-Sofia entre las 20.00 y las 23.00 horas. El recorrido continúa con propuestas como Pintura en viu i límits de l’exposició, de María Artnow, el sábado de 17.00 a 21.00 horas en la plaza Hernán Cortés.

El programa incorpora además intervenciones singulares como la instalación cerámica Cartografía Habitable o la obra Vilafranca, 2021, que revisa la memoria industrial a través de una instalación textil. También destaca el desfile itinerante La Nit Estrellada, homenaje a Van Gogh, que parte a las 19.30 horas desde la plaza Tetuán.

Edificios emblemáticos

Entre los grandes formatos, la plaza de Las Aulas acoge esta noche, a las 23.00 horas, el espectáculo de circo Ave de Fuego de Baraka Circ, mientras que el sábado será el turno de Suspensió (12.30 horas) y Némesis Creativa (20.00 horas). Los parques también se suman a las propuestas, como el Ribalta con el taller Dansa Natura (sábado, 12.00 horas) o el Parque del Oeste, convertido este viernes en minifestival musical entre las 18.00 y las 21.00 horas.

La programación se abre además a espacios no convencionales, con propuestas en el Hospital Provincial, el Auditori o el Mercado Central, así como recorridos arquitectónicos nocturnos desde el Colegio de Arquitectos. En paralelo, centros culturales como el Menador Espai Cultural acogen propuestas expositivas y audiovisuales, mientras que espacios como Les Aules incorporan iniciativas como las Cabinas Literarias, donde se recitan textos clásicos, o espectáculos familiares como La Manzana Roja, ampliando el alcance de la cita a todos los públicos.

En esta propuesta se incluyen experiencias inmersivas, exposiciones y los Open Studios, que permiten conocer de cerca los procesos creativos, y que convertirán Castelló en un espacio de arte vivo.