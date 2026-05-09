Dytective refuerza la detección de la dislexia en las escuelas de Castellón

La detección temprana de la dislexia se ha convertido en una línea clave de trabajo en la Comunitat Valenciana, donde cada vez más centros educativos de primaria incorporan herramientas digitales como Dytective para identificar de forma precoz dificultades de aprendizaje y reforzar la atención personalizada del alumnado. Esta aplicación, impulsada por la Fundación ‘la Caixa’ junto a Change Dyslexia dentro del programa EduCaixa, se ha consolidado como un recurso de referencia en el ámbito educativo.

En la Comunitat Valenciana, el impacto es especialmente significativo en la provincia de Castellón, donde 80 colegios de Primaria ya están registrados en la plataforma Dytective, lo que representa el 36,2% del total de centros de la comunidad. Este dato sitúa a Castellón como una de las provincias con mayor implantación relativa de la herramienta, reflejando el interés creciente de los centros educativos por la detección precoz y la intervención temprana en dificultades de aprendizaje. En el conjunto autonómico, son ya 517 los colegios adheridos, lo que equivale al 34% de los centros de Primaria.

A nivel estatal, la expansión del programa también es notable: Dytective está presente en más de 4.500 centros educativos de Primaria en España y ha llegado a más de 55.100 alumnos. Este alcance lo convierte en uno de los proyectos digitales de mayor implantación en la identificación del riesgo de dislexia y otras dificultades de aprendizaje en edad escolar.

Ejemplo del impacto

Una de las experiencias de referencia del proyecto se encuentra en el CEIP Ramón y Cajal de Alpartir, en Zaragoza, un centro rural que ha apostado por la inclusión y la atención personalizada. Aunque su contexto es distinto al de la Comunitat Valenciana, su experiencia sirve como ejemplo del impacto que puede tener la herramienta en la práctica educativa diaria.

Juan Antonio Rodríguez, director del centro, explica el valor que ha tenido la incorporación de esta herramienta en su colegio y cómo ha cambiado la forma de trabajar con el alumnado: «Antes nos costaba mucho detectar ciertas dificultades a tiempo o entender exactamente qué le pasaba a cada alumno cuando tenía problemas de lectura o escritura. Ahora, gracias al programa EduCaixa, disponemos de Dytective de forma gratuita, y eso nos permite no solo detectar la dislexia, sino también otros problemas de aprendizaje desde edades muy tempranas. Nos ayuda a intervenir antes, a adaptar mejor las actividades y a acompañar de manera más personalizada a cada niño o niña».