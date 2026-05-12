¡Locura en Alfafar! Abre Demu, el bazar más lujoso de España, con descuentos históricos del 50%

Prepárense para ver algo nunca antes visto. El próximo 18 de mayo, la Avinguda de la Albufera, 70 (junto al Carrefour de Alfafar) se convertirá en el epicentro del ahorro y el glamour con la inauguración de Demu. Este gigante de 5.000 metros cuadrados no es un comercio cualquiera: es una revolución que llega para ofrecer los precios más bajos de toda la Comunitat Valenciana y la experiencia de compra más sofisticada del país, con descuentos de apertura que alcanzan un increíble 50%.

Rebajas del 50% y gangas imposibles

Demu no viene a competir, viene a ganar. La oferta de lanzamiento es sencillamente brutal: descuentos de hasta el 50% en una variedad infinita de productos. Olvídese de pagar de más: aquí encontrará los precios más bajos de toda Valencia con "gangas enteras" que parecen irreales.

Con el calor a la vuelta de la esquina, el bazar ha reventado los precios en su sección de artículos de verano y jardín. Es el momento de equipar su hogar con una calidad excepcional por una fracción de su precio habitual. ¡Son ofertas que no se volverán a repetir!

Artículos de verano y jardín. / Mediterráneo

Calidad de lujo a precios baratos

Cruzar el umbral de Demu es entrar en un palacio del comercio. Estamos ante el bazar más bonito de toda España, diseñado con un gusto neoclásico exquisito y una estética de absoluto lujo. Majuostuosas escaleras de metal dorado, columnas imperiales y una cúpula de cristal que inunda todo de luz crean un ambiente digno de la Quinta Avenida.

Demu Alfafar, el bazar más bonito de toda España. / Mediterráneo

Pero lo mejor es el secreto detrás de tanto lujo: en Demu, la alta calidad no es cara. Hemos roto el mito de que lo bonito y lo bueno debe ser costoso. Aquí, el cliente podrá comprar artículos de primer nivel en un entorno de ensueño, pero pagando precios ridículamente baratos. Es lujo real al alcance de todos los bolsillos.

Un universo infinito

¿Cansado de ir de una tienda a otra? En los 5.000 metros cuadrados de Demu, el catálogo es simplemente inabarcable. Es un universo donde podrá encontrar desde el tornillo más pequeño hasta los muebles de diseño más elegantes. Nuestras secciones están cuidadas al detalle para que no le falte de nada:

Decoración y Hogar: Tendencias de vanguardia para transformar su casa.

Tendencias de vanguardia para transformar su casa. Paraíso de Verano: Todo para su jardín, piscina y terraza.

Todo para su jardín, piscina y terraza. Mundo Animal y Alimentación: Cuidado de mascotas y una exclusiva zona de delicias asiáticas.

Cuidado de mascotas y una exclusiva zona de delicias asiáticas. Bricolaje, Pintura e Iluminación: Para los amantes de las manualidades y las reformas.

Para los amantes de las manualidades y las reformas. Papelería y Cocina: Menaje completo y material de oficina.

Tendencias de vanguardia en Demu. / Mediterráneo

La gran cita, el sábado 18 de mayo

No se pierda la inauguración del año. Además de los precios imbatibles, durante la primera semana tendremos un juego interactivo cargado de sorpresas y premios para los asistentes. Calidad suprema, diseño de película y los precios más bajos de la historia. ¡Le esperamos en Demu!

Promoción Estrella: ¡Hasta 50% de DESCUENTO!

Estatus: El bazar más bonito y lujoso de España

Ubicación: Av. de la Albufera, 70, Alfafar (Valencia)

Fecha de apertura: 18 de mayo