Precincas, 30 años como referente en soluciones de embalaje industrial

En una provincia donde la industria cerámica constituye uno de los principales motores económicos, hablar de soluciones para logística, protección y etiquetado de mercancías es hablar de un eslabón esencial en la cadena de valor. En este contexto, la empresa castellonense Precincas celebra su 30º aniversario consolidada como un proveedor de referencia global en soluciones de embalaje industrial.

Aunque la cerámica ha sido el eje central de su actividad, la compañía también trabaja para otros sectores, tanto a nivel local como nacional. El químico, el logístico o el del mueble son algunos de ellos, aunque la empresa presta servicio a cualquier compañía o autónomo que lo necesite.

Durante estas tres décadas, Precincas ha ido creciendo de forma progresiva y también ha ido adaptando sus instalaciones, hasta establecerse en el polígono industrial Sitjar -camí Fondo de Almassora-, un enclave estratégico que le permite ofrecer un servicio ágil y eficiente.

Los integrantes del equipo comercial de Precincas. / Mediterráneo

Valor añadido

Fundada en marzo de 1996 por profesionales del sector del embalaje, Precincas nació con un objetivo claro: aportar valor añadido al tejido industrial de la provincia de Castellón. 30 años después, ese propósito se ha traducido en una trayectoria marcada por la adaptación constante, la innovación y una estrecha colaboración con la industria de la provincia.

A lo largo de estos años, la empresa ha sabido responder a las demandas y retos del mercado con una oferta especializada y variada. Esta transformación ha requerido de soluciones de embalaje más sofisticadas, fundamentados en materiales más resistentes, sistemas de protección más eficaces y tecnologías adaptadas a productos de mayor valor añadido.

Actualmente, la firma ofrece un catálogo integral que cubre todas las necesidades relacionadas con el embalaje, la protección y la identificación de productos. Entre sus líneas más destacadas se encuentran los materiales de embalaje, envase y protección, y desde hace un tiempo la fabricación de etiquetas adhesivas. Este último ámbito se ha convertido en uno de sus pilares estratégicos, ya que fabrica la mayoría de las etiquetas que comercializa, lo que le permite adaptarse a los requisitos técnicos de cada cliente. Cualquier producto que se comercializa debe ir correctamente embalado, protegido y etiquetado para una correcta trazabilidad.

Innovación y sostenibilidad

Su crecimiento se ha basado en cuatro pilares fundamentales: calidad, servicio, experiencia y profesionalidad. Estos valores han permitido a la empresa mantenerse competitiva en un entorno exigente como el industrial. Además, la compañía ha mostrado una clara apuesta por la innovación en los productos que comercializa, participando activamente en ferias nacionales e internacionales para conocer de primera mano las tendencias del sector. Actualmente, uno de sus focos se encuentra en el desarrollo de soluciones más sostenibles, como el uso de plásticos reciclados que mantengan las prestaciones técnicas necesarias.

30 años después de su fundación, Precincas encara el futuro con el mismo espíritu con el que comenzó: cercanía con el cliente, capacidad de adaptación y vocación de servicio. En una provincia donde el sector industrial continúa siendo un pilar económico esencial, empresas como Precincas siguen desempeñando un papel fundamental, asegurando que cada producto llegue en condiciones óptimas a cualquier parte del mundo.