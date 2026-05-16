Cocemfe Castellón: Itinerarios personalizados para la inclusión

El derecho a una vida independiente sigue siendo, para muchas personas con discapacidad, un objetivo difícil de alcanzar. Barreras en el acceso a recursos, aislamiento social o limitaciones en la autonomía personal continúan marcando el día a día de este colectivo, especialmente en entornos rurales. Para dar respuesta a esta realidad nace Vida Plena, un proyecto impulsado por Cocemfe Castellón que apuesta por un modelo centrado en la persona y sus necesidades reales.

La iniciativa, bajo el nombre completo de Itinerarios individualizados de vida independiente, tiene como finalidad promover la autonomía personal, la participación social y el bienestar emocional de personas con discapacidad en la provincia de Castellón. Su enfoque parte de una idea clara: cada persona tiene su propio proyecto de vida, y los apoyos deben adaptarse a sus capacidades, circunstancias y objetivos.

Acompañamiento integral

A través de itinerarios personalizados, este proyecto, impulsado por la Fundación ‘la Caixa’, ofrece un acompañamiento integral que abarca desde el entrenamiento en habilidades básicas –como la gestión de trámites, la movilidad o la toma de decisiones– hasta la orientación sociolaboral para mejorar la empleabilidad. Todo ello se complementa con actividades de participación comunitaria y apoyo directo a las familias, consideradas una pieza clave en el proceso.

Una de las actividades en la UJI. / Mediterráneo

El programa está dirigido principalmente a personas adultas con discapacidad física u orgánica en situación de vulnerabilidad social, residentes en la provincia. Sin embargo, su alcance va más allá del individuo, ya que busca también fortalecer las redes familiares y comunitarias que facilitan una inclusión real.

Carácter interdisciplinar

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su carácter interdisciplinar. Un equipo de profesionales trabaja de forma coordinada con recursos sociales, sanitarios y comunitarios del territorio para ofrecer una atención global. Este enfoque permite no solo mejorar la calidad de vida de las personas participantes, sino también reducir el aislamiento social y fomentar entornos más accesibles e inclusivos.

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El proyecto Vida Plena de Cocemfe Castellón se consolida así como una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, donde la autonomía y la participación no sean privilegios, sino derechos efectivos para todas las personas.