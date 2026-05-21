Futura 2026 consolida la propuesta digital de BBVA para jóvenes en España: desde hipotecas hasta ETF

Entre las principales novedades presentadas en Futura 2026 destaca Fast Track Hipoteca, una nueva solución con la que BBVA quiere cambiar la forma tradicional de iniciar el proceso de compra de una vivienda. Hasta ahora, el proceso habitual consistía en buscar primero una vivienda y posteriormente consultar al banco la posibilidad de obtener un préstamo hipotecario para la compra de la misma.

Con Fast Track Hipoteca, el solicitante (cliente o no cliente) puede saber con antelación cuánto importe podría concederle el banco para la compra de su futura vivienda, gracias a un análisis económico personalizado realizado por BBVA con datos oficiales obtenidos, de forma automática y segura.Este análisis ayuda a conocer el importe que podría dar BBVA para comprar una casa, basado en la información y documentos aportados por el usuario mediante el Servicio de Automatización del banco utilizando el sistema de identificación cl@ve móvil.

El usuario recibirá en aproximadamente ocho horas laborables un análisis económico preciso sobre el importe que BBVA podría concederle para comprar una vivienda. Este importe calculado le permitirá buscar vivienda con más confianza y agilizar posteriormente la contratación hipotecaria. Además, el análisis preliminar podrá tener una validez de tres meses siempre que no cambie la información analizada. La solución de BBVA se diferencia de los simuladores tradicionales, ya que Fast Track Hipoteca no realiza estimaciones genéricas, sino un análisis personalizado basado en datos económicos reales del solicitante.

Asimismo, este proceso no obliga a continuar con la solicitud de una hipoteca ni implica compromiso alguno por parte del banco. El resultado mostrado es un análisis preliminar de viabilidad económica basado en la información facilitada y no constituye una oferta vinculante ni la concesión del préstamo. La aprobación definitiva estará sujeta al análisis completo de riesgos y de la vivienda a hipotecar.

Una ‘app’ cada vez más personalizada para cada cliente

BBVA también ha anunciado nuevas capacidades de personalización de su ‘app’, con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más adaptada a los intereses y necesidades de cada usuario. A partir de ahora, cuando los clientes accedan a la ‘app’, encontrarán nuevos accesos directos personalizados que les permitirán consultar de forma rápida y sencilla la información y las funcionalidades que más les interesan según la forma en la que gestionan sus finanzas en el día a día.

Entre otras opciones, algunos clientes podrán consultar de un vistazo la evolución de su patrimonio neto, el estado de sus ingresos y gastos mensuales, tendencias de inversión relacionadas con acciones o ETF, objetivos de ahorro personalizados o recomendaciones de su ‘coach’ financiero. BBVA también incorporará accesos específicos relacionados con ventajas y experiencias para clientes, como viajes sin comisiones, descuentos, promociones o nuevos servicios digitales. Además, permitirá configurar y reorganizar estos accesos para que cada cliente pueda adaptar la experiencia de la ‘app’ a sus prioridades e intereses personales.

Personalización de tarjetas y nuevas experiencias para jóvenes

BBVA también ha presentado nuevas capacidades de personalización de tarjetas dentro de su apuesta por ofrecer experiencias digitales cada vez más adaptadas a cada usuario, especialmente entre los clientes más jóvenes. Los clientes que así lo deseen podrán, no solo tener su tarjeta personalizada en la ‘app’, sino también solicitar su versión física.

La entidad permitirá personalizar las tarjetas desde la propia ‘app’ utilizando imágenes generadas con inteligencia artificial tanto en iOS como en Android. La novedad coincide con el 55 aniversario del lanzamiento de la primera tarjeta Visa de BBVA en España, una relación en la que ambas compañías han impulsado hitos como el pago móvil, el encendido y apagado de tarjetas desde la 'app' o las tarjetas virtuales personalizadas, convirtiendo la tarjeta en una experiencia mucho más visual y personal.

La funcionalidad permitirá personalizar todas las tarjetas y cambiar el diseño en la aplicación tantas veces como el cliente quiera, desde la ‘app’. Además de aportar un componente diferencial y creativo, esta personalización facilitará identificar rápidamente cada tarjeta dentro de la experiencia digital de pagos rápidos de la ‘app’.

BBVA también ha mostrado el concepto de ‘tarjetas vivas’, diseños digitales dinámicos que podrán evolucionar en función de variables como el comportamiento de gasto, los objetivos de ahorro o las categorías de consumo. Estas capacidades combinan inteligencia artificial y control por parte del usuario. La ‘app’ puede sugerir contenidos y accesos relevantes, pero el cliente puede configurar, reorganizar o editar la experiencia según sus preferencias.

Una oferta diseñada para conectar con los jóvenes

BBVA también impulsa su propuesta para jóvenes con el lanzamiento de la nueva tarifa para invertir en acciones y ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) dentro del servicio BBVA Trader Bolsa, que sitúa su oferta de valor dentro de las más competitivas del mercado en España para los jóvenes. La entidad facilita a los menores de 30 años operar por solo 0,99 euros por operación y sin comisión de custodia, dos de los elementos que impactan en la rentabilidad a largo plazo y que tradicionalmente han supuesto una barrera de entrada para los nuevos inversores jóvenes. Con este lanzamiento BBVA posiciona su catálogo de productos y servicios para este segmento de clientes como uno de los más completos del mercado.

La apuesta de BBVA también se traslada al día a día y a los viajes internacionales. Los clientes menores de 30 años disponen del ‘Pack Viajes’ superior sin coste, con operaciones en el extranjero sin comisiones ni límites de importe, incluso durante fines de semana, además de retiradas gratuitas en cajeros. Todo ello se integra en una cuenta 100% digital y sin comisiones, con tarjetas gratuitas y la posibilidad de abrir segundas cuentas para gestionar gastos individuales o compartidos.

Más seguridad frente al fraude con llamadas verificadas en la ‘app’

Durante Futura 2026, BBVA también ha presentado una nueva funcionalidad de seguridad digital que permitirá a los clientes verificar desde la propia ‘app’ si una llamada recibida procede realmente del banco. La solución incorpora un sistema de comprobación en tiempo real que añade una nueva capa de protección frente a intentos de fraude y suplantación de identidad, una de las principales preocupaciones de los usuarios digitales.

Cuando un cliente reciba una llamada de BBVA, verá una notificación en su dispositivo indicando que se trata de una llamada segura y podrá confirmarlo directamente desde la sección de Seguridad y Privacidad de la aplicación. Con esta funcionalidad, la entidad busca ayudar a los clientes a identificar comunicaciones legítimas y reforzar la confianza en las interacciones digitales con el banco.

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El objetivo es resolver una de las dudas más habituales ante llamadas supuestamente bancarias: saber, en tiempo real y desde la app, si quien llama es realmente BBVA.