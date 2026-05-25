Orenes Gran Casino Castellón celebra su 18º aniversario

El próximo 29 de mayo a las 21.00 horas, Orenes Gran Casino Castellón celebrará su 18º aniversario con un evento especial que transportará a los asistentes al universo único de Las Vegas, símbolo internacional del entretenimiento, el glamour y el espectáculo.

Esta destacada cita reunirá a representantes institucionales, empresas, clientes y colaboradores, en una velada diseñada para conmemorar casi dos décadas de trayectoria, crecimiento y compromiso con la excelencia en el sector del ocio en la provincia de Castellón.

Bajo una cuidada ambientación temática inspirada en la capital mundial del entretenimiento, el evento ofrecerá una experiencia inmersiva en la que no faltarán la música en directo, espectáculos y propuestas escénicas propias del más puro estilo Las Vegas.

Espectáculo del 2025. / Mediterráneo

El programa

Así, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones musicales en vivo con un repertorio que evocará a grandes iconos como Frank Sinatra y Marilyn Monroe; diferentes shows y performances que recrearán el ambiente de los grandes casinos internacionales; una original capilla de Elvis, donde los invitados podrán vivir una experiencia divertida e icónica; y un exclusivo cóctel gastronómico, diseñado especialmente para la ocasión.

Celebración del 17º aniversario del casino. / Mediterráneo

El acto contará con la intervención del director de Orenes Gran Casino Castellón, Francisco Ortiz, quien pondrá en valor la evolución del complejo, así como su papel como espacio de referencia. Con este evento, Orenes Gran Casino Castellón reafirma su vocación de seguir ofreciendo experiencias únicas, innovadoras y de calidad, consolidándose como un punto de encuentro para el ocio y la vida social.