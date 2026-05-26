El empresario murciano que apostó por Telelavo antes del boom del sector

En un momento en el que sostenibilidad, comodidad y digitalización están transformando el sector del cuidado textil, Telelavo ha conseguido consolidarse como uno de los modelos más innovadores del mercado. Y buena parte de esa evolución en Murcia tiene nombre propio: Deseado Flores.

Con más de 20 años de experiencia en emprendimientos y una amplia trayectoria en el sector de la franquicia, el empresario murciano fue uno de los primeros en detectar el potencial de un modelo que todavía era prácticamente desconocido. Su apuesta no fue menor: en 2020, en plena pandemia y en uno de los contextos económicos más inciertos de las últimas décadas, abrió en Murcia uno de los talleres más grandes de toda la red Telelavo hasta la fecha, lo que reflejaba desde el inicio una visión clara de crecimiento.

“Desde el principio vi que Telelavo tenía algo distinto. No era sólo una lavandería; había una propuesta de valor muy clara detrás”, explica Deseado.

Telelavo Murcia. / Telelavo

Acostumbrado a gestionar reconocidas marcas de restauración, Deseado asegura que esta lavandería ha terminado convirtiéndose en el modelo de Retail más sólido y estable de todos los que ha operado. De hecho, hoy es el único que mantiene.

“En restauración hay mucha tensión operativa, más rotación y una dependencia enorme de horarios y personal. Telelavo me ha dado algo muy difícil de encontrar en otros sectores: estabilidad”, afirma.

Fuente de ingresos recurrentes

Mientras otros negocios atravesaban momentos especialmente tensos durante la crisis de 2020 y 2021, esta tienda de barrio se convirtió para él en una fuente de ingresos recurrentes. “Un servicio tradicional, pero con un enfoque innovador como Telelavo me ha permitido lograr estabilidad incluso en momentos de gran incertidumbre”, señala. “El negocio ha demostrado ser muy previsible. En todos estos años no ha variado del cuarto de millón de euros de facturación anual, con una rentabilidad sin grandes fluctuaciones, alrededor del 20%, y todo esto sin apenas publicidad”.

A esa estabilidad se suma otro elemento poco habitual en sectores intensivos en operativa: la fidelidad tanto del cliente como del equipo. Según nos explica, el taller mantiene desde hace años una cartera estable de clientes recurrentes, baja rotación de personal y una estacionalidad mínima.

Imstalaciones de Telelavo Murcia. / Telelavo

Uno de los aspectos más llamativos del caso de Murcia es que el establecimiento se encuentra fuera del centro urbano, algo que en otros modelos podría interpretarse como una desventaja. Sin embargo, su profundo conocimiento del mercado local y la capacidad de fidelización de una oferta simple y asequible han permitido a Deseado consolidar un negocio saludable desde el inicio.

“El cliente vuelve porque valora el servicio y la confianza. Aquí no se trata solo de lavar ropa, aquí cuidamos las prendas y facilitamos la vida a la gente”, explica.

Lavandería doméstica y tintorería ecológica

El núcleo de la actividad sigue siendo la lavandería doméstica y la tintorería ecológica, aunque una de las claves del crecimiento ha sido también la diversificación hacia clientes profesionales. Restaurantes, clínicas, gimnasios o apartamentos turísticos encuentran en esta tienda de la capital murciana un servicio más flexible y personalizado que el de las grandes lavanderías industriales.

“Hay muchísimas empresas que no necesitan grandes volúmenes, pero sí calidad y regularidad. Ahí existe un mercado enorme que estaba poco atendido”, añade Deseado.

La evolución de la marca también ha acompañado este crecimiento. Tras unos primeros años de altibajos, Telelavo vive ahora una etapa de fuerte expansión, implantándose en algunas de las mejores ubicaciones de ciudades como Madrid y Barcelona y aprovechando una tendencia cada vez más visible: externalizar el cuidado textil como parte del día a día.

Fachada de Telelavo Murcia, ubicada en la avenida Marqués de los Vélez, esquina con la avenida Nuestra Señora de Atocha. / Telelavo

En ese contexto, el caso de Telelavo en Murcia se presenta como uno de los ejemplos de cómo un modelo tradicional puede reinventarse para generar interés y credibilidad como un servicio de cercanía. La trayectoria de Deseado Flores refleja además un cambio cada vez más presente entre empresarios con experiencia: priorizar negocios tradicionales, más estables y con una menor tensión operativa frente a sectores históricamente más exigentes como la restauración.

Lo que comenzó en plena pandemia como una apuesta adelantada a su tiempo, desde Murcia y con una marca recién empezando, hoy se ha consolidado como un referente a nivel nacional, plenamente alineado con los nuevos hábitos de consumo, donde comodidad, ahorro de tiempo y confianza pesan cada vez más en la decisión del cliente.