La escalada de vanguardia llega al corazón de Madrid con el nuevo centro Sputnik Guindalera

Sputnik Climbing, compañía referente en la gestión de centros deportivos de escalada, sigue creciendo en la Comunidad de Madrid. Con la apertura de Sputnik Guindalera, ya son cinco las instalaciones Sputnik que acercan este deporte a los madrileños.

Sputnik traslada su modelo a un barrio donde tradición y ritmo urbano conviven de forma singular. Si en otras aperturas la marca ha dialogado con el carácter industrial o castizo del entorno, en Guindalera la propuesta se vincula a un Madrid más cotidiano, accesible y de barrio, donde aún se conserva parte de su antiguo tejido de talleres y pequeñas fábricas. Además, la zona cuenta con referentes tan reconocibles como el Mercado de la Guindalera, uno de los mercados municipales del barrio de Salamanca, que subraya esa dimensión vecinal y de vida de proximidad que también encaja con el espíritu del nuevo centro. A todo ello se suma su conexión estratégica con el intercambiador de Avenida de América, uno de los grandes nodos de transporte de la ciudad, lo que refuerza la idea de una escalada cada vez más cercana e integrada en la vida urbana.

Vías de doce metros de altura en el centro de Madrid

Sputnik Guindalera cuenta con 1.700 metros cuadrados y una propuesta diferencial dentro de la red de centros de la compañía. El área de vías ocupa 198 m² con 85 rutas y 28 autoseguros, en una estructura que alcanza una altura máxima de 11,5 metros, algo especialmente significativo, ya que, después de salvar importantes desafíos arquitectónicos, se han conseguido algunas de la vías más altas en el interior de la M30.

La zona de boulder marca la diferencia con el resto de rocódromos, ya que se distribuirá en dos plantas, con un total de 370 m², incorporando materiales de última generación y algunos sets que no se han visto todavía en otros centros Sputnik.

Uno de los grandes atractivos del nuevo rocódromo será su espacio de entrenamiento, donde destaca el Quantum Board XL, de 4,5 x 4,5 metros y con un rango de inclinación de 20 a 60 grados. Es el board más grande que existe: un híbrido entre muro de densidad y panel digital que, además, permite entrenar a dos personas al mismo tiempo con rutas activas simultáneamente.

El centro completará su oferta con una zona de fitness de 71,5 m², equipada para trabajo de fuerza, cardio y entrenamiento funcional, y con La Cantina, un espacio de restauración de unos 60 m² pensado para reunirse, recuperar fuerzas y alargar la experiencia más allá de la escalada. Como en el resto de centros de la marca, la propuesta combina deporte, entrenamiento y punto de encuentro de la comunidad en un mismo lugar. Para la creación de Sputnik Guindalera se ha realizado una inversión de 2,9 millones de euros y se ha contratado a un equipo de 17 profesionales que, al igual que toda la plantilla del Equipo Sputnik, cuentan con unas condiciones de trabajo excepcionales para el sector: no más de 16 días laborales al mes, salarios por encima del convenio, planes de formación y promoción, y medidas personales de conciliación.

Previo a esta apertura, Sputnik ha abierto otras cinco instalaciones, cuatro de ellas en la Comunidad de Madrid (Alcobendas -2016-, Las Rozas -2021-, Legazpi -2023- y Chamberí -2025-) y otra en el País Vasco (Berango, en noviembre de 2022). Además, este año terminará con una nueva apertura en Lugones, Asturias, y se prevé un gran centro en Alcalá de Henares para 2027.

Un rocódromo que dialoga con la historia del edificio: antigua imprenta

La identidad de Sputnik Guindalera se articula en torno a un elemento muy singular que existía en el edificio: una antigua linotipia Mergenthaler. Esta máquina (donada a Patronato de la Comunidad de Madrid) se ha convertido en el hilo conductor del proyecto. A partir de la pieza, vinculada al pasado de imprenta del espacio, se ha desarrollado una propuesta gráfica e interiorista inspirada en la tipografía, los tipos de madera, los grabados y la estética de taller. El diseño juega también con la luz natural para proyectar tipografía en el interior, mientras que distintos elementos del mobiliario y la ambientación —como mesas con borriquetas o la exhibición de impresiones y tipos de madera fabricados expresamente para el centro— buscan preservar ese carácter de espacio de creación y mantener viva la esencia original del lugar.

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Propuesta gastronómica: La Cantina

En este nuevo rocódromo no pueda faltar La Cantina, con sus 60 metros cuadrados dedicados a la restauración. El modelo de hostelería de Sputnik ofrece un salto en calidad y variedad en su carta. Manteniendo su esencia y algunos de sus platos más reconocibles, como las hamburguesas, a la nueva oferta gastronómica se unen platos más sofisticados y nuevos sabores como el cachopín de cecina y queso ahumado o las alitas cornflakes deshuesadas. También se incorporan opciones veggies como el wok de udon con verduras y pak choi y postres y zumos naturales.