Nexta Connect congrega a más de 150 profesionales y 20 marcas referentes en su primera edición en Castellón

Más de 150 profesionales y 20 marcas líderes se han dado cita en la primera edición de Nexta Connect, celebrada en Orenes Gran Casino del Grau de Castelló. Con esta feria de soluciones industriales Grupo Nexta, de la mano de sus empresas Suelpla y Comercial KV, ha dado un salto cualitativo en su estrategia de crecimiento, consolidando el papel de referente en el sector de la automatización y el material eléctrico en la provincia de Castellón.

El evento ha permitido a los asistentes descubrir las últimas novedades y aplicaciones en un entorno profesional y exclusivo de alto nivel, idóneo para el networking. La zona expositiva ha contado con la participación de marcas líderes como SUMCAB, Navigator, CIMCO, LAES, Phoenix Contact, Schmersal, Bihl+Wiedemann GmbH, Helukabel, Nidec Drives, Rittal Eplan, Finder, Sick Sensor Intelligence, Ascable, Zamet, Fenoplástica, Nexta DS, Inovance, Eaton, Murrelektronik y Estun.

Sesiones técnicas y de transferencia de conocimiento

Asimismo, durante la jornada, se ha desarrollado un amplio programa de ponencias y sesiones técnicas para fomentar el conocimiento y el aprendizaje. Entre los temas abordados han destacado el impacto del nuevo Reglamento Europeo de Máquinas, la agilización del cableado en cuadros eléctricos, los desafíos en el despliegue de redes industriales, la ventilación residencial o el debate en torno a la nueva era de la automatización industrial.

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Punto de encuentro útil y necesario

El CEO de Grupo Nexta, Álex Romero, ha destacado el valor estratégico de este encuentro: "Estamos muy orgullosos del resultado alcanzado. Más allá de la excelente asistencia, nos quedamos con las sensaciones y el respaldo de clientes y partners, que han encontrado en Nexta Connect, un punto de encuentro verdaderamente útil y necesario. Este éxito es el reflejo de la evolución y del compromiso que tenemos con la innovación y el desarrollo de nuestro entorno industrial, y demuestra que somos el aliado estratégico ideal para afrontar los retos del presente y del futuro".