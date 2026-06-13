Los Granados en Castellón: recuperación e inclusión social

La Comunidad Terapéutica Los Granados de Castelló, gestionada por la Asociación para la Intervención e Integración en Adicciones y Otras Conductas, constituye un recurso residencial especializado dirigido a personas con problemas de adicciones, tanto relacionadas con sustancias como con conductas adictivas. Su misión principal es favorecer la inclusión social, mejorar la calidad de vida de los participantes y promover su autonomía personal a través de una intervención integral y continuada.

Este programa, avalado por la Fundación ‘la Caixa’, ofrece un entorno protegido de atención permanente durante las 24 horas del día y los 365 días del año, y está destinado a personas que se encuentran en procesos de deshabituación, en programas de mantenimiento con metadona o que cumplen medidas alternativas al ingreso en prisión. Cada año puede atender a cerca de 50 personas, con una media óptima de 40 participantes.

La intervención se desarrolla mediante un plan individualizado y participativo que combina actuaciones grupales e individuales adaptadas a las necesidades de cada residente. El proceso se estructura en tres fases diferenciadas: una primera etapa de acogida y adaptación, una segunda fase de intervención y toma de contacto con el medio exterior, y una tercera orientada a la inserción e integración comunitaria.

Salud física y emocional

A lo largo de todo el recorrido terapéutico se realizan actividades psicoterapéuticas, sociales, socioeducativas y médico-sanitarias que abordan de forma global las distintas dimensiones de la persona. El trabajo contempla aspectos relacionados con la salud física y emocional, las habilidades sociales, la formación, la empleabilidad, la situación jurídica y el desarrollo ético y personal.

La evaluación del progreso es continua y permite adaptar los objetivos y el tratamiento a la evolución de cada participante. El proyecto aspira a lograr mejoras significativas en todas las áreas de intervención, reforzando las capacidades personales y favoreciendo una integración efectiva en la sociedad. Todo ello es posible gracias a la coordinación de un equipo profesional y voluntario comprometido con la recuperación y el bienestar de las personas atendidas.