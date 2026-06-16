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El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar

El Recreo celebra su primer aniversario el sábado 20 de junio de 2026 en Moll de Costa Eventos, ubicado en el Edificio Puerto Azahar, Passeig de Bonavista, s/n del Grau de Castellón. La cita comenzará a las 17.00 horas y reunirá música, ambiente festivo y una propuesta de tardeo frente al Mediterráneo que, en apenas un año, se ha consolidado como una de las opciones de ocio más especiales de Castellón.