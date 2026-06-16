Repcar, distribuidor oficial de Tennant

La empresa Repcar ha dado un paso estratégico en su crecimiento al convertirse en distribuidor oficial de Tennant, una de las compañías líderes a nivel internacional en el diseño y fabricación de soluciones de limpieza industrial y profesional.

Este acuerdo refuerza el posicionamiento de Repcar SAU dentro del sector, ampliando su cartera de productos y servicios con tecnología de última generación orientada a la limpieza eficiente, sostenible y de alto rendimiento. Tennant, reconocida por su innovación y compromiso medioambiental, confía así en la capacidad técnica y comercial de Repcar para representar su marca en el mercado.

Gracias a esta alianza, Repcar podrá ofrecer a sus clientes una gama completa de maquinaria de limpieza avanzada, incluyendo fregadoras, barredoras y equipos especializados, todos ellos diseñados para optimizar los procesos de limpieza en almacenes, industria, talleres, entidades públicas, concesionarios, tiendas, comunidades. Además, la compañía complementará esta oferta con un servicio integral que abarca asesoramiento técnico, mantenimiento especializado y suministro de repuestos originales.

La compañía complementará esta oferta con un servicio integral que abarca asesoramiento técnico, mantenimiento especializado y suministro de repuestos originales. / Mediterráneo

Valoraciones

Desde la dirección de Repcar destacan que este acuerdo «supone un logro importante en la evolución de la empresa, ya que nos permite trabajar con una marca de referencia mundial y ofrecer a nuestros clientes soluciones más innovadoras, fiables y sostenibles». Por su parte, Tennant valora especialmente la trayectoria de Repcar, así como su conocimiento del mercado y su firme apuesta por la calidad y la mejora continua, aspectos clave para mantener los estándares de excelencia de la marca.

Con este nombramiento como distribuidor oficial, Repcar reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación tecnológica y el servicio al cliente, consolidándose como un socio estratégico para empresas que buscan soluciones de limpieza profesional adaptadas a las exigencias actuales del mercado. Esta colaboración no solo impulsa el crecimiento de ambas compañías, sino que también contribuye al desarrollo de prácticas más sostenibles y eficientes dentro del sector de la limpieza profesional.