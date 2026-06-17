El Recreo celebra su primer aniversario el próximo sábado 20 de junio de 2026 en Moll de Costa Eventos, ubicado en el Edificio Puerto Azahar, Passeig de Bonavista, s/n del Grau de Castellón. La cita comenzará a las 17.00 horas y reunirá música, ambiente festivo y una propuesta de tardeo frente al Mediterráneo que, en apenas un año, se ha consolidado como una de las opciones de ocio más especiales de Castellón.

Bajo el concepto de El tardeo de Castellón mirando al mar, El Recreo nació con la intención de ofrecer una experiencia diferente: tres salas, tres ambientes musicales y un entorno único frente al mar, con el atardecer como parte esencial de la propuesta.

El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar. / Mediterráneo

«Parece que fue ayer cuando empezamos este ilusionante proyecto. Queríamos crear un tardeo distinto, donde la gente pudiera bailar, reencontrarse, disfrutar de la música y vivir el atardecer frente a nuestro Mediterráneo. Nos llamaban locos y, un año después, estamos celebrando nuestro primer aniversario gracias al apoyo del público», señalan desde la organización.

Programación musical

Para esta celebración especial, El Recreo contará con una programación musical distribuida en tres zonas diferenciadas:

Zona Remember & Retrospective. Con Tonet Marzá, Paco Moliner, Jorge Killer, Jose JJ y Vicente Año, una selección de DJs vinculados al sonido remember y a los grandes clásicos de la música de baile.

Con Tonet Marzá, Paco Moliner, Jorge Killer, Jose JJ y Vicente Año, una selección de DJs vinculados al sonido remember y a los grandes clásicos de la música de baile. Zona House Classics Terraza. Con Julio Escriche & Rafa Ventura, una propuesta pensada para disfrutar del house clásico en formato terraza, con el mar y el ambiente del Grau como escenario.

Con Julio Escriche & Rafa Ventura, una propuesta pensada para disfrutar del house clásico en formato terraza, con el mar y el ambiente del Grau como escenario. Zona Pop/Rock 80’s & 90’s. Con Benny García, dedicada a los grandes himnos del pop y rock de los años 80 y 90.

El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar / Mediterráneo

La organización quiere aprovechar este aniversario para agradecer la confianza y el apoyo recibido durante este primer año de vida del proyecto. «Este aniversario es tan nuestro como de todas las personas que han venido, han confiado y han hecho crecer El Recreo desde el primer día», destacan.

Las invitaciones y entradas anticipadas están disponibles a través de www.rememberos.es.