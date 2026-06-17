Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncias cruzadasMatan a un logopedaPiloto de CastellónCarreras más difíciles UJIRobo de una motoNorma DGT
instagramlinkedin

El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar

El evento es el sábado 20 de junio de 2026, desde las 17:00 horas, en el Edificio Puerto Azahar del Grau de Castellón

El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar

El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

Castellón

El Recreo celebra su primer aniversario el próximo sábado 20 de junio de 2026 en Moll de Costa Eventos, ubicado en el Edificio Puerto Azahar, Passeig de Bonavista, s/n del Grau de Castellón. La cita comenzará a las 17.00 horas y reunirá música, ambiente festivo y una propuesta de tardeo frente al Mediterráneo que, en apenas un año, se ha consolidado como una de las opciones de ocio más especiales de Castellón.

Bajo el concepto de El tardeo de Castellón mirando al mar, El Recreo nació con la intención de ofrecer una experiencia diferente: tres salas, tres ambientes musicales y un entorno único frente al mar, con el atardecer como parte esencial de la propuesta.

El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar.

El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar. / Mediterráneo

«Parece que fue ayer cuando empezamos este ilusionante proyecto. Queríamos crear un tardeo distinto, donde la gente pudiera bailar, reencontrarse, disfrutar de la música y vivir el atardecer frente a nuestro Mediterráneo. Nos llamaban locos y, un año después, estamos celebrando nuestro primer aniversario gracias al apoyo del público», señalan desde la organización.

Programación musical

Para esta celebración especial, El Recreo contará con una programación musical distribuida en tres zonas diferenciadas:

  • Zona Remember & Retrospective. Con Tonet Marzá, Paco Moliner, Jorge Killer, Jose JJ y Vicente Año, una selección de DJs vinculados al sonido remember y a los grandes clásicos de la música de baile.
  • Zona House Classics Terraza. Con Julio Escriche & Rafa Ventura, una propuesta pensada para disfrutar del house clásico en formato terraza, con el mar y el ambiente del Grau como escenario.
  • Zona Pop/Rock 80’s & 90’s. Con Benny García, dedicada a los grandes himnos del pop y rock de los años 80 y 90.
El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar

El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar / Mediterráneo

La organización quiere aprovechar este aniversario para agradecer la confianza y el apoyo recibido durante este primer año de vida del proyecto. «Este aniversario es tan nuestro como de todas las personas que han venido, han confiado y han hecho crecer El Recreo desde el primer día», destacan.

Las invitaciones y entradas anticipadas están disponibles a través de www.rememberos.es.

Noticias relacionadas y más

Datos del evento

  • Evento: 1er Aniversario El Recreo
  • Fecha: Sábado, 20 de junio de 2026
  • Hora: 17.00
  • Lugar: Moll de Costa Eventos | Edificio Puerto Azahar
  • Dirección: Passeig de Bonavista, s/n, Grau de Castellón
  • Entradas e invitaciones: www.rememberos.es
  • Organiza: Rememberos.es | Moll de Costa Eventos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres heridos graves en una colisión frontal en la N-340 en Castelló
  2. Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
  3. Las implicadas en la agresión en un coche de Almassora se denuncian mutuamente: 'Todo viene de atrás
  4. Impactante agresión de una mujer a una conductora en Almassora: le abre la puerta del coche y la emprende a puñetazos
  5. Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
  6. Castelló se refresca: ¿dónde puedes encontrar los cinco puntos nuevos de agua fría para hacer uso de forma gratuita?
  7. Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia
  8. De cantar ante el Papa a actuar en Vila-real: el cabeza de cartel que llegará lanzado a las fiestas de septiembre

Momento crucial para la cerámica europea: así valoran desde Italia la amenaza de Bruselas

Momento crucial para la cerámica europea: así valoran desde Italia la amenaza de Bruselas

De anónimo en Almenara a ídolo en Cusco y referente en los banquillos del fútbol de Sudamérica: la historia de Horacio Melgarejo

De anónimo en Almenara a ídolo en Cusco y referente en los banquillos del fútbol de Sudamérica: la historia de Horacio Melgarejo

El alcorino Pau Caudet confirma su gran salto a 125cc en Montearagón

El alcorino Pau Caudet confirma su gran salto a 125cc en Montearagón

De Mabil a Cipenga pasando por Kastaneer y Fidalgo: La Copa del Mundo más albinegra de siempre

De Mabil a Cipenga pasando por Kastaneer y Fidalgo: La Copa del Mundo más albinegra de siempre

Cinco MIR renuncian a su plaza de Medicina de Familia en Castellón: ¿Cuáles pueden ser las causas?

Cinco MIR renuncian a su plaza de Medicina de Familia en Castellón: ¿Cuáles pueden ser las causas?

El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar

El Recreo celebra su primer aniversario en Moll de Costa con tres salas y el tardeo de Castellón frente al mar

Con un hat trick de Messi, Argentina tuvo una noche soñada al debutar ante Argelia

Con un hat trick de Messi, Argentina tuvo una noche soñada al debutar ante Argelia
Tracking Pixel Contents