Reciplasa sensibiliza sobre la necesidad de reciclar en vacaciones

Con la llegada del verano y el aumento de los desplazamientos a segundas residencias, apartamentos turísticos y municipios costeros o del interior, Reciplasa lanza un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga los hábitos de reciclaje también durante el periodo vacacional. La entidad recuerda que la correcta separación de los residuos no debe quedarse en casa y que pequeños gestos cotidianos durante las vacaciones tienen un impacto directo en la protección del medio ambiente.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha destacado que “el reciclaje no entiende de vacaciones. Es fundamental que los ciudadanos mantengan los mismos hábitos responsables que practican durante el resto del año, tanto si pasan el verano en la costa como si se trasladan a una segunda residencia o a cualquier otro destino”.

Toledo ha señalado que los meses estivales suelen ir acompañados de un incremento en la generación de residuos, especialmente en municipios que multiplican su población durante estas fechas. “Cada envase que se deposita correctamente, cada aparato eléctrico que se lleva al ecoparque o cada residuo que se separa adecuadamente contribuye a reducir el impacto ambiental y a aprovechar mejor los recursos”, ha explicado.

Ecomóvil de Reciplasa en Zucaina. / Mediterráneo

Refuerzo de los servicios

Para facilitar esta labor, Reciplasa continúa reforzando los servicios de recogida selectiva y acercando infraestructuras de reciclaje a los municipios de su área de influencia. En este sentido, la entidad ha obtenido recientemente una subvención de 1.075.320 euros procedente de la Generalitat Valenciana, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos NextGenerationEU, destinada a mejorar y ampliar el servicio de ecoparques móviles.

“El objetivo es eliminar barreras y facilitar al máximo que cualquier vecino pueda reciclar correctamente, independientemente del lugar donde resida o pase sus vacaciones”, ha afirmado Toledo. “Los ecoparques móviles son una herramienta fundamental para garantizar que todos los municipios, especialmente los más pequeños o dispersos, tengan acceso a un servicio cercano y eficaz”.

La inversión permitirá modernizar las instalaciones, optimizar el servicio y ampliar la capacidad de recogida de residuos especiales que no pueden depositarse en los contenedores convencionales. Según el presidente de Reciplasa, se trata de “una apuesta decidida por la economía circular y por una gestión más sostenible de los residuos, pero también por ofrecer un mejor servicio a los ayuntamientos y a sus vecinos”.

Ecomóvil en Fanzara. / Mediterráneo

Datos del último ejercicio

Los datos del último ejercicio avalan la utilidad de este recurso itinerante. Durante 2025, el ecoparque móvil de Reciplasa gestionó 20.955,68 kilogramos de residuos y prestó servicio a 4.222 usuarios en 45 municipios de la provincia de Castellón. Entre los materiales más recogidos destacan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que representaron el 42,8% del total, seguidos de la chatarra y los metales (10,2%) y los residuos textiles (7,3%).

Además, la entidad prepara una importante ampliación del servicio para el próximo año. Reciplasa ha aprobado la licitación que permitirá incorporar cuatro nuevos ecoparques móviles totalmente equipados, una actuación que supondrá una inversión cercana a 1,2 millones de euros. Esta medida permitirá pasar de un único vehículo a cuatro unidades operativas que darán cobertura a los 45 municipios incluidos en el servicio.

Ecomóvil en Vistabella. / Mediterráneo

“En 2026 triplicaremos la capacidad del ecoparque móvil, pasando de un vehículo a cuatro unidades, lo que nos permitirá aumentar la frecuencia de las visitas, mejorar la cobertura territorial y acercar todavía más el reciclaje a los ciudadanos”, ha anunciado Sergio Toledo.

Desde Reciplasa insisten en que el verano es una oportunidad para reforzar la conciencia ambiental y recuerdan que mantener los hábitos de reciclaje durante las vacaciones resulta clave para avanzar hacia una provincia más sostenible. “Reciclar correctamente no requiere un gran esfuerzo, pero sí genera grandes beneficios para nuestro entorno. El compromiso con el medio ambiente también nos acompaña cuando hacemos las maletas”, ha concluido el presidente de la entidad.

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