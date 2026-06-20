La Fam Teatre de Vila-real estrena Las Noches de verano de CaixaForum Valencia
La compañía interpreta el jueves 2 de julio el espectáculo ‘Ambulant’, triplemente galardonado con el Premio MAX 2025, Premio FETEN 2024 y Premio de las Artes Escénicas Valencianas 2023
La Fundación ‘la Caixa’ presenta Las Noches de verano, una nueva experiencia inclusiva y participativa en la que el circo, la magia, el rock’n’roll, el jazz y el movimiento son los protagonistas. Conciertos, artes escénicas y talleres llenarán CaixaForum València (Ciutat de les Arts i les Ciències, calle Eduardo Primo Yúfera, 1A, València) los jueves 2, 9, 16 y 23 de julio.
'Ambulant'
El programa se inaugurará el jueves 2 de julio con el espectáculo Ambulant, de la compañía vila-realense La Fam, galardonado con el Premio MAX 2025 a la mejor producción, el Premio FETEN 2024 al mejor espectáculo de circo y el Premio de las Artes Escénicas Valencianas 2023 al mejor espectáculo de circo.
Las Noches de verano seguirán el jueves 9 de julio con el espectáculo Aluzina, del mago y creativo multidisciplinar Nacho Diago. Se trata de una propuesta teatral para toda la familia en la que se explora, a través de la magia, la relación de la humanidad con la luz a lo largo de la historia y el juego de sombras que esta genera.
La Perra Blanco
Una de las actuaciones más esperadas será la de La Perra Blanco el jueves 16 de julio, un proyecto liderado por la cantante y guitarrista gaditana Alba Blanco, que llevará al escenario su explosiva mezcla de rock‘n’roll, rockabilly, blues, rhythm & blues y soul. Considerada una de las propuestas más enérgicas de la escena estatal, la artista presenta su nuevo trabajo, Lovers & Fears, con un directo que recupera la fuerza del sonido de los años 50 con una mirada actual.
Leïla Duclos
Las noches temáticas se cerrarán el jueves 23 de julio con Leïla Duclos, figura emergente y una de las voces más singulares del jazz vocal actual que pisará con fuerza el escenario principal de CaixaForum València con un concierto en el que el jazz manouche y la improvisación vocal convivirán con naturalidad, guiados siempre por el pulso del swing y una fuerte carga poética.
'Cuerpos que recuerdan'
Ese mismo día y para quienes prefieran el movimiento, podrán disfrutar de Cuerpos que recuerdan, un proyecto muy especial de danza participativa protagonizado por personas mayores de 60 años que, tras haber asistido a unos talleres previos con la compañía Median T la Danza, presentarán una coreografía itinerante. El objetivo es fomentar el empoderamiento de las personas mayores y combatir los estereotipos asociados al edadismo.
La iniciativa Las Noches de verano refuerza el compromiso de la Fundación ‘la Caixa’ para promover la transformación social a través de la cultura y fomentar la participación de todos los públicos con experiencias únicas.
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