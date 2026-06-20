La Fam Teatre de Vila-real estrena Las Noches de verano de CaixaForum Valencia

La Fundación ‘la Caixa’ presenta Las Noches de verano, una nueva experiencia inclusiva y participativa en la que el circo, la magia, el rock’n’roll, el jazz y el movimiento son los protagonistas. Conciertos, artes escénicas y talleres llenarán CaixaForum València (Ciutat de les Arts i les Ciències, calle Eduardo Primo Yúfera, 1A, València) los jueves 2, 9, 16 y 23 de julio.

El jueves 9 de julio se ofrecerá el espectáculo 'Aluzina'. / Fundació 'la Caixa'

'Ambulant'

El programa se inaugurará el jueves 2 de julio con el espectáculo Ambulant, de la compañía vila-realense La Fam, galardonado con el Premio MAX 2025 a la mejor producción, el Premio FETEN 2024 al mejor espectáculo de circo y el Premio de las Artes Escénicas Valencianas 2023 al mejor espectáculo de circo.

Las Noches de verano seguirán el jueves 9 de julio con el espectáculo Aluzina, del mago y creativo multidisciplinar Nacho Diago. Se trata de una propuesta teatral para toda la familia en la que se explora, a través de la magia, la relación de la humanidad con la luz a lo largo de la historia y el juego de sombras que esta genera.

Una de las actuaciones más esperadas será la de La Perra Blanco el jueves 16 de julio. / Fundació 'la Caixa'

La Perra Blanco

Una de las actuaciones más esperadas será la de La Perra Blanco el jueves 16 de julio, un proyecto liderado por la cantante y guitarrista gaditana Alba Blanco, que llevará al escenario su explosiva mezcla de rock‘n’roll, rockabilly, blues, rhythm & blues y soul. Considerada una de las propuestas más enérgicas de la escena estatal, la artista presenta su nuevo trabajo, Lovers & Fears, con un directo que recupera la fuerza del sonido de los años 50 con una mirada actual.

Las noches temáticas se cerrarán el jueves 23 de julio con Leïla Duclos. / Fundació 'la Caixa'

Leïla Duclos

Las noches temáticas se cerrarán el jueves 23 de julio con Leïla Duclos, figura emergente y una de las voces más singulares del jazz vocal actual que pisará con fuerza el escenario principal de CaixaForum València con un concierto en el que el jazz manouche y la improvisación vocal convivirán con naturalidad, guiados siempre por el pulso del swing y una fuerte carga poética.

'Cuerpos que recuerdan'

Ese mismo día y para quienes prefieran el movimiento, podrán disfrutar de Cuerpos que recuerdan, un proyecto muy especial de danza participativa protagonizado por personas mayores de 60 años que, tras haber asistido a unos talleres previos con la compañía Median T la Danza, presentarán una coreografía itinerante. El objetivo es fomentar el empoderamiento de las personas mayores y combatir los estereotipos asociados al edadismo.

La iniciativa Las Noches de verano refuerza el compromiso de la Fundación ‘la Caixa’ para promover la transformación social a través de la cultura y fomentar la participación de todos los públicos con experiencias únicas.