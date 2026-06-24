Peio Belausteguigoita: "BBVA crece un 30% en crédito a empresas en los últimos cinco años frente a la caída del sector"

En su opinión, este comportamiento demuestra la capacidad de la entidad para acompañar los proyectos de inversión, crecimiento e internacionalización del tejido empresarial y refuerza el carácter estratégico que tiene este segmento para BBVA. En este sentido, ha explicado que el banco está impulsando un crecimiento rentable apoyado en un modelo de gestión que sitúa al cliente en el centro de todas las decisiones y que busca construir relaciones de largo plazo con las empresas, acompañándolas en sus principales retos y oportunidades de transformación.

Peio Belausteguigoitia también ha puesto el foco en el comportamiento del banco en el segmento de las pymes. Ha enfatizado en que prácticamente una de cada cuatro empresas que inició una nueva relación bancaria en España lo hizo con BBVA. “Tenemos una propuesta de valor lo suficientemente atractiva para mantenernos en el 24% de cuota de captación en el área de pyme”, ha señalado.

Por otro lado, el ‘country manager’ de BBVA en España ha avanzado que BBVA ha captado cerca de 500.000 nuevos clientes en España en lo que va de año y mantiene el objetivo de volver a superar el millón de altas en 2026. Además, ha subrayado que estos datos reflejan la capacidad del banco para seguir creciendo en uno de los mercados bancarios más competitivos de Europa, donde la tecnología, la digitalización y la irrupción de nuevos actores han transformado por completo la relación de los clientes con las entidades financieras.

En términos de propuesta de valor, Peio Belausteguigoitia ha destacado que una de las grandes fortalezas de BBVA en España es su capacidad para combinar lo mejor del mundo digital con una oferta integral de productos y asesoramiento en los diferentes canales. Según ha explicado, la entidad cuenta con un modelo omnicanal que permite a los clientes relacionarse con BBVA de la forma que mejor se adapte a sus necesidades, accediendo a una gama de soluciones mucho más amplia y diversa que la que pueden ofrecer los nuevos actores exclusivamente digitales.

“Nuestra propuesta de valor va mucho más allá de una buena experiencia digital. Contamos con un portfolio de productos muy completo, capacidades de asesoramiento especializado y una red de atención que nos permite acompañar al cliente en cualquier momento y circunstancia”, ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que la seguridad y la protección del cliente se han convertido en un elemento diferencial en un entorno marcado por el avance acelerado de las nuevas tecnologías. En este sentido, ha recordado que herramientas como la inteligencia artificial pueden ser utilizadas para generar nuevas oportunidades. “La capacidad de inversión, los recursos tecnológicos y los equipos especializados que una entidad global como BBVA puede destinar a la protección de sus clientes son muy superiores. En un contexto cada vez más complejo, la confianza, la seguridad y la protección del cliente adquieren más relevancia que nunca”, ha afirmado.

Buen comportamiento económico de España

El ‘country manager’ de BBVA en España ha enmarcado estos resultados en un contexto económico en el que España sigue mostrando un comportamiento más favorable que el conjunto de Europa. Según ha explicado, la economía española mantiene un crecimiento claramente superior al de la eurozona, con una previsión del 2,4% para 2026, frente al 0,7% de la Eurozona.

Noticias relacionadas

A ello se suma la solidez del empleo y unas perspectivas que siguen siendo positivas de cara a finales de 2026. En cuanto a la inflación, ha señalado que BBVA Research espera que a finales de año se sitúe en el entorno del 3,8% para atenuarse en el 2027, hasta el 2,8%. Peio Belausteguigoitia ha subrayado que la economía española ha demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia, manteniendo un comportamiento especialmente positivo en comparación con otras grandes economías europeas. “España ha sido capaz de responder con solidez a un entorno marcado por cambios constantes, apoyándose en la fortaleza de sus empresas, su capacidad de transformación y una mayor diversificación de su actividad económica”, ha señalado.