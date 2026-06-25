La Comunidad de Madrid se sitúa como el 'Gold Standard' de la transparencia sanitaria hospitalaria en España, según el Instituto Coordenadas

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha elaborado el análisis 'Transparencia sanitaria hospitalaria en España' para evaluar el grado de transparencia de las comunidades autónomas en dos de los ámbitos más sensibles para la ciudadanía: las listas de espera y los indicadores hospitalarios publicados en observatorios o plataformas oficiales de resultados.

El estudio sitúa a la Comunidad de Madrid como el 'Gold Standard' de la transparencia sanitaria en España y dice que destaca por ser el único sistema autonómico que cumple de forma consistente con un modelo completo de transparencia eficiente, comparable y operativa, basado en la publicación sistemática de información desagregada por hospital.

El análisis señala que, aunque todas las comunidades autónomas cumplen con la obligación de publicar datos, existe una profunda heterogeneidad en la calidad, estructura y utilidad de la información, lo que limita su capacidad para generar valor público real.

Apunta que la transparencia sanitaria se ha consolidado en la última década como una exigencia estructural del Sistema Nacional de Salud, pero que el análisis de la calidad y de su evolución ha sido desigual y, en muchos casos, más orientada al cumplimiento normativo que a la generación de conocimiento útil para el ciudadano.

Indica que en el ámbito sanitario, la transparencia adquiere una relevancia singular al afectar directamente a derechos fundamentales como el acceso equitativo a la asistencia sanitaria y la capacidad del ciudadano para entender, evaluar y comparar alternativas asistenciales.

“El verdadero salto cualitativo en transparencia no está en publicar más información, sino en hacerla accesible, comparable, en lenguaje reutilizable, que asuma la rendición de cuentas y participativa. Solo así puede convertirse en una herramienta real de empoderamiento ciudadano y mejora del sistema”, afirmó Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA.

El ICGEA sostiene que su análisis se apoya en fuentes públicas oficiales o institucionales accesibles en abierto, principalmente el Ministerio de Sanidad, los portales oficiales de las comunidades autónomas y, en su caso, INGESA. se centra en dos ámbitos: las listas de espera, como indicador directo de acceso al sistema, y los resultados hospitalarios, como reflejo del desempeño clínico, organizativo y de rendición de cuentas.

Asimismo, se articula en torno a cuatro variables fundamentales: la cobertura de la información publicada, la frecuencia de actualización, el nivel de desglose —especialmente si alcanza el hospital como unidad de análisis— y la accesibilidad real de los datos para el usuario.

El criterio rector del análisis es el desglose por hospital, al constituir el elemento más exigente para diferenciar entre una transparencia meramente formal y una transparencia funcional, capaz de permitir la comparación entre centros y la generación de conocimiento útil para el ciudadano. Este enfoque permite construir un marco comparativo nacional centrado no solo en la existencia de datos, sino en su capacidad real para ser utilizados y generadores de confianza en el Sistema.

Niveles

A partir de estos criterios, el ICGEA establece cinco niveles de transparencia sanitaria, construidos en función de la distancia respecto a un estándar de transparencia útil, comparable y centrada en el ciudadano.

Dice que la Comunidad de Madrid ocupa el nivel más alto, posicionándose como el sistema más avanzado de transparencia sanitaria en España. Su fortaleza no radica únicamente en el volumen de información publicada, sino en la construcción de una arquitectura de transparencia inteligible, estable y orientada a la comparación entre hospitales, y la rendición de cuentas en la aplicación de los recursos.

Apunta que e Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud constituye un sistema integrado que incluye indicadores de actividad, calidad, seguridad, eficiencia, atención al paciente, docencia e investigación, con un elemento diferencial clave: el desglose sistemático por hospital, que permite comparar centros concretos en múltiples dimensiones.

Además, asegira qie Madrid presenta una cobertura completa de listas de espera —quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas— con actualización mensual y un alto nivel de detalle por hospital, especialidad y proceso. Y que esta combinación convierte la transparencia en una herramienta operativa de evaluación del sistema y de escrutinio ciudadano, situando a Madrid como el único caso que cumple de forma consistente con el estándar completo de transparencia útil.

En el segundo nivel sitúa Cataluña y dice que presenta uno de los sistemas más avanzados desde el punto de vista técnico. Menciona que la Central de Resultats del Sistema de Salut de Catalunya constituye un referente en la medición y difusión de resultados, con indicadores por centro que abarcan múltiples ámbitos asistenciales. A ello se suma el portal de listas de espera del CatSalut, que ofrece información sobre cirugía, consultas y pruebas con actualización mensual y desglose por centro.

Sin embargo, añade que el modelo catalán presenta una menor integración entre plataformas, lo que dificulta la experiencia de usuario y la lectura conjunta de los datos de acceso y resultados. A pesar de esta limitación, Cataluña se posiciona como el sistema más cercano al estándar de referencia.

En un tercer nivel se sitúa a País Vasco y Navarra, territorios, die, con una cultura consolidada de evaluación sanitaria y una disponibilidad relevante de información. Agrega que en ambos casos, existe una buena cobertura de listas de espera, con actualización periódica y niveles de desglose significativos. Navarra, por ejemplo, ofrece datos mensuales con un nivel relevante de detalle, mientras que Euskadi publica información sobre cirugía, consultas y pruebas con un grado razonable de desagregación.

No obstante, el análisis identifica una limitación estructural: sus sistemas no están plenamente orientados a la comparación sistemática entre hospitales. En Navarra expone que la información de resultados se presenta de forma más dispersa y con un enfoque poblacional, mientras que en el País Vasco el modelo se articula en torno a organizaciones sanitarias integradas más que a hospitales individuales. Y concluye que esto reduce su capacidad para ofrecer una transparencia plenamente operativa, aunque mantienen un nivel sólido en términos de disponibilidad de información.

El cuarto nivel agrupa a la mayor parte de las comunidades autónomas, entre ellas Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, Baleares, Castilla y León, Cantabria o Galicia. Dice el Instituto Coordenadas que en estos territorios, si bien se cumple con la publicación de información —especialmente en listas de espera—, existen carencias significativas en aspectos clave como la integración de los datos, el nivel de desglose o la accesibilidad.

Sostiene que es frecuente que la información esté fragmentada en múltiples documentos, informes o portales, lo que dificulta su uso práctico. Además, los indicadores hospitalarios suelen presentarse de forma agregada o dispersa, sin un enfoque sistemático por centro. En consecuencia, argumenta que la transparencia existe, pero no alcanza un nivel que permita un análisis completo, comparable y accesible del desempeño hospitalario.

En el nivel más bajo sitúa el ámbito gestionado por INGESA en Ceuta y Melilla. Asegura que, aunque cumple con la remisión de datos al sistema nacional y publica información a través de informes institucionales, carece de un sistema estructurado de información y de herramientas de consulta directa comparables a las de las comunidades autónomas más avanzadas. Y apunta que esta situación limita su capacidad para ofrecer una transparencia equiparable y accesible para el ciudadano.

Concluye que el análisis global permite identificar varios patrones claros. El primero es la ausencia de un modelo nacional homogéneo de transparencia sanitaria. Cada comunidad ha desarrollado sus propios sistemas, con diferentes criterios, formatos y niveles de profundidad, lo que dificulta la comparación entre territorios.

El segundo es la existencia de una brecha significativa entre la transparencia en listas de espera y la transparencia en resultados hospitalarios. Mientras que las primeras han alcanzado un cierto grado de estandarización, los segundos presentan una gran dispersión, tanto en su definición como en su publicación.

El tercer elemento, probablemente el más relevante, es el papel del hospital como unidad clave de transparencia. La capacidad de desagregar la información hasta el nivel de centro es lo que marca la diferencia entre un sistema informativo y un sistema verdaderamente transparente. Sin ese nivel de detalle, la información pierde gran parte de su valor para el ciudadano.

Por último, la accesibilidad emerge como un factor crítico. No basta con publicar datos; es necesario que estos puedan ser encontrados, entendidos y utilizados. La transparencia efectiva depende tanto de la calidad de la información como de su presentación.

“El sistema sanitario español ha avanzado de forma significativa en transparencia, pero aún no ha dado el salto hacia un modelo verdaderamente funcional para el ciudadano. El objetivo debe ser construir un sistema común que permita comparar, evaluar, mejorar y generar confianza”, concluye Jesús Sánchez Lambás.

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El Instituto Coordenadas subraya que el principal reto no es aumentar el volumen de datos, sino evolucionar hacia un modelo de transparencia integrado, comparable y centrado en el ciudadano, en el que la información permita analizar simultáneamente el acceso y los resultados del sistema sanitario.