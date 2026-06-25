Este verano, estrena Omoda o Jaecoo desde 19.990 euros
M Automoción Castellón ofrece una amplia selección de ofertas especiales en la gama de modelos SUV y asesoramiento personalizado para elegir el que más se adapte a las preferencias del cliente
Omoda y Jaecoo llegan con una selección de ofertas especiales pensadas para quienes buscan estrenar un SUV con diseño, tecnología, eficiencia y unas condiciones realmente atractivas. Una oportunidad ideal para descubrir una gama cada vez más completa, con modelos híbridos, híbridos enchufables y SUV preparados tanto para el día a día como para viajar más lejos.
En Omoda - Jaecoo M Automoción Castellón, ahora se pueden encontrar modelos Omoda y Jaecoo con precios desde 19.990 euros*, incluyendo opciones como el Jaecoo 5, el Omoda 5 SHS, el Jaecoo 7 SHS, el Omoda 7 SHS, el Omoda 9 SHS y el nuevo Jaecoo 8 SHS.
Se trata de una campaña pensada para quienes valoran la innovación, el confort y una conducción más eficiente, sin renunciar a un diseño con personalidad y a un equipamiento pensado para hacer cada trayecto más cómodo, seguro y conectado.
Una gama SUV para diferentes formas de conducir
La oferta incluye modelos adaptados a diferentes necesidades. Desde SUV compactos ideales para el día a día, hasta opciones más amplias y electrificadas para quienes buscan más autonomía, más potencia y una experiencia de conducción más completa.
Entre las ofertas destacadas se encuentran:
- Jaecoo 5 desde 19.990 euros*: Un SUV con carácter, diseño robusto y 7 años de garantía. Una opción ideal para quienes buscan un vehículo versátil, cómodo y preparado para acompañar cualquier plan.
- Omoda 5 SHS desde 23.990 euros*: La versión híbrida del Omoda 5 combina diseño futurista, eficiencia y una conducción más inteligente. Una alternativa perfecta para quienes quieren dar el salto a una movilidad más eficiente sin renunciar al estilo.
- Jaecoo 7 SHS desde 27.990 euros*: Un SUV híbrido enchufable pensado para ampliar tus horizontes. Ofrece hasta 1.200 km de autonomía combinada, 7 años de garantía y una propuesta muy completa para quienes buscan libertad, tecnología y eficiencia.
- Omoda 7 SHS desde 32.990 euros*: La innovación tiene nuevo nombre. El Omoda 7 SHS llega con una propuesta moderna, tecnológica y electrificada, ideal para quienes buscan un SUV amplio, cómodo y preparado para el presente.
- Omoda 9 SHS desde 41.499 euros*: Un SUV de altas prestaciones con 535 CV de potencia y hasta 1.100 km de autonomía combinada. Una opción pensada para quienes buscan potencia, diseño premium y una experiencia de conducción superior.
- Jaecoo 8 SHS desde 44.490 euros*: El nuevo Jaecoo 8 SHS representa el lado más ambicioso de la gama. Un SUV amplio, potente y sofisticado, diseñado para quienes quieren ir más allá y disfrutar de un modelo con presencia, tecnología y confort.
Tecnología, diseño y eficiencia en cada modelo
Omoda y Jaecoo han creado una gama pensada para responder a las nuevas necesidades de movilidad. Sus modelos destacan por un diseño exterior llamativo, interiores modernos, sistemas de asistencia a la conducción y tecnologías híbridas que permiten disfrutar de más eficiencia en el día a día.
Además, las versiones SHS incorporan el sistema Super Hybrid System, una tecnología diseñada para combinar autonomía, rendimiento y consumo ajustado, ofreciendo una conducción más versátil tanto en ciudad como en carretera.
¿Por qué aprovechar estas ofertas?
Porque es un buen momento para acceder a la gama Omoda y Jaecoo con condiciones especiales y modelos preparados para diferentes estilos de vida.
Durante esta campaña se puede encontrar:
- SUV desde 19.990 euros*
- Modelos híbridos y electrificados
- Hasta 1.200 km de autonomía combinada en Jaecoo 7 SHS
- Hasta 535 CV de potencia en Omoda 9 SHS
- Diseño moderno, tecnología y confort
- Opciones con hasta 7 años de garantía
Es una oportunidad perfecta para descubrir qué modelo encaja mejor.
Ofertas Omoda y Jaecoo en M Automoción–Castellón
En Omoda Jaecoo M Automoción el público puede conocer de cerca la gama Omoda y Jaecoo, recibir asesoramiento personalizado y encontrar el SUV que mejor se adapte a su día a día, a sus viajes y a su forma de conducir.
Contacto
Omoda-Jaecoo M Automoción – Castellón
Dirección: avenida Castell Vell, 87, Castelló.
Teléfono: 964 29 12 42
Sitio web: omodajaecoo.m-automocion.com
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