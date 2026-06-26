Fundación ‘la Caixa’: El municipio de Teresa da voz a sus mayores

La historia mejor contada es la que relatan los propios vecinos y vecinas y, en Teresa, esta historia se materializó la noche de San Juan con Nuestros Mayores Cuentan: Ruta teatralizada por Teresa, una iniciativa cultural y comunitaria nacida del taller de teatro impulsado por la Asociación Cultural por las Tradiciones de Teresa, entidad seleccionada en la Convocatoria de Proyectos Sociales Comunitat Valenciana 2025 de la Fundación ‘la Caixa’. La cita, con un centenar de asistentes, fue un éxito.

Representación de 'Nuestros Mayores Cuentan: Ruta teatralizada por Teresa'. / Andrea Molino

El proyecto ha creado una ruta teatralizada basada en relatos y leyendas locales, que en este caso se centran en el papel del agua y han sido recuperados mediante la tradición oral. En concreto, han sido las participantes en el taller quienes, compartiendo sus experiencias, han confeccionado una auténtica obra escénica en seis actos.

Representación de 'Nuestros Mayores Cuentan: Ruta teatralizada por Teresa'. / Andrea Molino

Obra en seis actos

El primero de los actos consistió en los orígenes del nombre de Teresa que, antiguamente, recibía el nombre de El Lugar. Fueron dos hermanas, María y Teresa, quienes acordaron que darían a El Lugar el nombre de quién de ellas falleciera primero.

de los actos consistió en los orígenes del nombre de Teresa que, antiguamente, recibía el nombre de El Lugar. Fueron dos hermanas, María y Teresa, quienes acordaron que darían a El Lugar el nombre de quién de ellas falleciera primero. El segundo acto rememoró la llegada del agua al municipio el 15 de mayo de 1832 procedente de la Acequia de la Dehesa, un hito para el municipio que, al coincidir con San Isidro, llevó a nombrarlo patrón.

Representación de 'Nuestros Mayores Cuentan: Ruta teatralizada por Teresa'. / Andrea Molino

El tercer acto, ambientado en los años 50, lo protagonizaron dos mujeres recordando la llegada del agua potable con la Fuente del Nano.

acto, ambientado en los años 50, lo protagonizaron dos mujeres recordando la llegada del agua potable con la Fuente del Nano. El cuarto acto recordó la riada del 57 que dañó muchas viviendas y el quiosco de las Casas de la Batán.

Representación de 'Nuestros Mayores Cuentan: Ruta teatralizada por Teresa'. / Andrea Molino

Finalmente, el quinto y sexto acto narraron el ritual que se hacía para sanar a los niños que nacían con una hernia y el baile que se hacía en el Batán.

Además, los vecinos, vecinas y el público celebraron la representación cumpliendo con la tradición de lavarse la cara en el río por San Juan.

Representación de 'Nuestros Mayores Cuentan: Ruta teatralizada por Teresa'. / Andrea Molino

Objetivo

La iniciativa busca empoderar a las personas mayores, haciéndolas protagonistas en la transmisión del patrimonio cultural. Muchas de ellas vienen de entornos en los que han trabajado mucho y que dejaron la escuela muy pronto. Con esta iniciativa, ellas son las protagonistas y parte de la historia del pueblo.

"Ha sido una experiencia en la que hemos podido compartir vivencias con las que hemos logrado hacer la representación» Consuelo Salvador — Participante

Talleres

Para ello, se han realizado talleres de teatro en los que las personas mayores han participado en la creación e interpretación de las escenas. El proyecto pretende preservar la memoria colectiva, fomentar la participación social y fortalecer la identidad local ante la despoblación.

Representación de 'Nuestros Mayores Cuentan: Ruta teatralizada por Teresa'. / Andrea Molino

También aspira a dinamizar la vida cultural del municipio y crear un evento sostenible con impacto social y turístico. Una de estas participantes ha sido Consuelo Salvador, quien asegura que esta iniciativa ha supuesto una «experiencia muy buena en la que hemos podido compartir vivencias con las que hemos logrado hacer la representación».