Acompañamiento y digitalización, claves para emprender en Castellón

La elección de emprender negocios es cada vez más común. La percepción del mercado como una oportunidad en lugar de como un riesgo ayuda a emprendedores y emprendedoras a apostar por proyectos propios, a pesar de las dificultades. En este contexto, el periódico Mediterráneo y BBVA han impulsado una jornada para abordar los recursos disponibles para que esa idea empresarial sea una realidad de éxito y desmitificar la complejidad de constituir una empresa nueva.

Bajo el título De la idea al negocio: el camino de emprender, la mesa de diálogo, celebrada el lunes 22 de junio en las instalaciones del diario, contó con la participación del director de Pymes de BBVA en la Dirección Territorial Este, Alberto Carretón; la secretaria general de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Empar Martínez; la directora general de Internacionalización y Emprendimiento de la Generalitat Valenciana, Mónica Payá, y el gerente de Schmidt Castellón, Santiago Barreda. También asistió la directora comercial del periódico, Cristina Pastor.

Constitución de empresas

La jornada estuvo moderada por el director de Mediterráneo, Ángel Báez, quien destacó que, en 2025, la constitución de nuevas empresas en España creció un 7,9 por ciento con respecto al año anterior. «Este dato, no solo refleja dinamismo económico, sino algo aún más importante: que en España no falta talento, las iniciativas y buenas ideas», resaltó.

Ángel báez, director de Mediterráneo. / Gabriel Utiel

Ángel Báez

Director de Mediterráneo «La constitución de nuevas empresas en España en 2025

creció un 7,9 % con respecto al año anterior»

Asimismo, Báez añadió que constituir la empresa «es el primer paso». «A partir de ahí, hay que transformar la idea en una realidad y convertirla en un proyecto viable que crezca de manera sostenible», apostilló el director del diario. En ese sentido, la jornada dio las claves para mostrar que pasar de una idea a un negocio viable es un proceso que se puede simplificar con la visión y el acompañamiento adecuado.

Soluciones adaptadas

Aunque los trámites administrativos y burocráticos pueden suponer un freno inicial, existen actualmente servicios integrales que los hacen mucho más ágiles y permiten al emprendedor o emprendedora centrarse en su proyecto. En definitiva, la jornada puso en valor el acompañamiento a lo largo del ciclo de la vida de un negocio, el valor de la cercanía, el conocimiento del cliente y el asesoramiento especializado, y mostró que no todas las pymes son iguales y que, por ello, requieren de soluciones adaptadas.

Mónica Payá, directora general de Emprendimiento de la Generalitat. / Gabriel Utiel

Mónica Payá

Directora general de Emprendimiento de la Generalitat «Contamos con herramientas de apoyo

y para anticiparnos a los cambios»

1. La importancia del proyecto y el acompañamiento inicial Los primeros pasos para constituir una empresa son decisivos. Es el momento en el que, tal como explicó el gerente de Schmidt Castellón, Santiago Barreda, surgen la mayoría de las dudas, por lo que es «muy importante» tener «las ideas claras y un buen acompañante que, en mi caso, lo encontré en BBVA, por las condiciones económicas y la cercanía». A este respecto, la secretaria general de Femeval, Empar Martínez, señaló que, actualmente, los consumidores «son más exigentes» por lo que el emprendedor «tiene que ofrecer un valor diferencial», y la directora general de Emprendimiento de la Generalitat, Mónica Payá, destacó que, a través de la página web emprenemjunts.es «se abre un camino de posibilidades, tanto al inicio como en fases más afianzadas». El director de Pymes de BBVA en la Dirección Territorial Este, Alberto Carretón, resaltó que «hemos simplificado el proceso de constitución: el emprendedor puede gestionar todo desde un único punto, con acompañamiento especializado, coordinación entre asesoría, notaría y banco y soluciones digitales como la firma notarial online. También facilitamos el arranque del negocio con soluciones pensadas para los primeros meses como cuenta sin comisiones, incentivos por domiciliación de impuestos, TPV sin coste el primer año y acceso a financiación adaptada».

Alberto Carretón, director de Pymes de BBVA en la Dirección Territorial Este / Gabriel Utiel

Alberto Carretón

Director de Pymes de BBVA en la Dirección Territorial Este «Hemos simplificado el proceso de constitución

con una gestión desde un único punto»

2. Cómo afrontar el reto de la digitalización en las pymes Una herramienta determinante en la creación de una empresa es la tecnología. Tanto es así que Alberto Carretón (BBVA) destacó que ya forma parte de la empresa cuando se constituye. Además, «en BBVA estamos convencidos de que la inteligencia artificial no es solo una oportunidad para las grandes corporaciones, sino una auténtica palanca de crecimiento, competitividad e innovación para todo el tejido empresarial. Por eso hemos sido el primer banco en España en ofrecer a las pymes dos licencias gratis de ChatGPT Business durante un año, junto con contenidos formativos para que puedan experimentar con ella, y comprobar sus beneficios, automatizando tareas, aumentando la eficiencia y liberando tiempo para actividades de mayor valor añadido», explicó el empresario. Barreda (Schmidt) añadió que «sin la tecnología te quedas fuera» y que en su caso «la trabajamos de manera transversal». Empar Martínez (Femeval) señaló que solo el 37% de las pymes está digitalizada frente al 90% de las grandes empresas «por lo que es necesario orientarles», y Mónica Payá (GVA) destacó que hay que estar «coordinados e integrados» para que la tecnología llegue a las pymes.

Empar Martínez, secretaria general de Femeval / Gabriel Utiel

Empar Martínez

Secretaria general de Femeval «Es difícil pero, se puede, y en Castellón hay muchos ejemplos y experiencias positivas»

3. Adaptarse a cada realidad y anticiparse a los cambios Tras el arranque inicial, el diferencial en el acompañamiento de la aventura empresarial radica en saber adaptarse a cada realidad. Santiago Barreda (Schmidt) destacó que la financiación es importante pero que «para llegar más lejos y detectar opciones de negocio, el asesoramiento como el que ofrece BBVA es crucial». «En mi caso nos ha permitido abrir empresas nuevas», apostilló Barreda. Por su parte, Empar Martínez (Femeval) hizo hincapié en el ecosistema para estar «mejor conectados y enlazados». «La red de agentes es necesaria y tener organismos como el ITC que, además del sector azulejero, ofrece soluciones energéticas», explicó Martínez. También en relación al ecosistema, Mónica Payá (GVA) puso en valor las subvenciones Ementi y el Consejo Valenciano del Emprendimiento «como herramientas para adoptar las medidas de apoyo a la realidad y, sobre todo, anticiparnos a los cambios». Alberto Carretón (BBVA) concluyó este bloque destacando la importancia de personalizar el acompañamiento y «para lo que la entidad cuenta con equipos especializados que dominan el entorno empresarial, también en la gestión del día a día».

Santiago Barreda, gerente de Schmidt Castellón. / Gabriel Utiel

Santiago Barreda

Gerente de Schmidt Castellón «Aposté por BBVA, no solo por las condiciones económicas,

sino también por la cercanía»