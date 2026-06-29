Un espacio perfecto donde la naturaleza marca el pulso

Hay lugares que simplemente se viven. Bosque Masía Bellver es uno de ellos. Situado entre Benicàssim y Orpesa, frente al mar, este enclave redefine el concepto de lo que significa cuidarse desde lo natural. Un espacio donde la calma no se busca, sino que llega sola y donde el bienestar integral cobra sentido en contacto directo con el entorno.

Bosque Masía Bellver propone disfrutar del ocio como una forma de autocuidado. / Mediterráneo

Bosque ocupa una zona de alto valor ecológico, allí donde la arboleda mediterránea se funde con el litoral. El resultado es un escenario singular que se integra en el paisaje sin alterarlo, demostrando que la actividad humana y la preservación de la biodiversidad no solamente pueden coexistir, sino complementarse.

Conectar cuerpo y mente

La propuesta de Bosque se articula en torno a una comunidad activa que encuentra en este entorno el escenario ideal para conectar cuerpo y mente. Charlas de bienestar, sesiones de yoga, pilates y barre y conciertos de cuerda entre los pinos conforman una programación pensada para quienes entienden el ocio como una forma de cuidado. Todo ello en un formato que huye de la rigidez, con una agenda que evoluciona, se adapta y respira al mismo tiempo que el entorno.

Bosque Masía Bellver propone disfrutar del ocio como una forma de autocuidado. / Mediterráneo

Lo que distingue a esta comunidad no es solo lo que hace, sino cómo lo hace, con actividades que están pensadas para compartir. Cada sesión es una oportunidad de encuentro entre personas que comparten una misma manera de entender la vida, el tiempo libre y el cuidado propio.

Cocina mediterránea

La gastronomía ocupa un lugar central en esta experiencia. El restaurante de Bosque propone una cocina fresca y mediterránea, elaborada con productos de temporada que hablan del territorio. Todo ello siguiendo con la misma filosofía de disfrutar con consciencia de lo que el entorno ofrece.

Bosque Masía Bellver propone disfrutar del ocio como una forma de autocuidado. / Mediterráneo

Bosque se encuentra dentro del ecosistema de Bellver Blue Tech Zone, un espacio donde bienestar, sostenibilidad, innovación y naturaleza conviven en equilibrio. Su filosofía parte de una premisa esencial: la mejor forma de comprender, respetar y preservar el entorno es formar parte de él. Por eso, cada espacio, experiencia y proyecto que integra esta zona conecta personas, territorio y tecnología, aunando tradición e innovación en un mismo ecosistema mediterráneo.