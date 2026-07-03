El verano empieza en Aquarama: nueva temporada en marcha

Aquarama ha inaugurado ya su nueva temporada en Benicàssim, en un año marcado por su 40 aniversario y la llegada de nuevas experiencias para el visitante. La apertura consolida al parque acuático como uno de los grandes referentes del ocio familiar en la Comunitat Valenciana.

Son cuatro décadas de historia tras las que Aquarama ha reforzado su posición como destino clave del verano mediterráneo. La temporada llega acompañada de una renovación de la identidad visual del parque, con actualización del logotipo y la señalética para mejorar la experiencia de los visitantes y unificar la imagen del recinto. Tanto es así, que la campaña de este año se presenta bajo el claim '¡Bienvenidos al mejor día del verano!', que resume el espíritu de esta nueva etapa.

Nueva imagen de Aquarama. / Mediterráneo

Chiquilandia, la gran novedad infantil de la temporada

Entre las principales incorporaciones destaca Chiquilandia, una nueva zona infantil pensada para los más pequeños. Este espacio ofrece un entorno seguro, dinámico y adaptado, con juegos acuáticos y áreas de diversión diseñadas para que las familias puedan disfrutar juntas.

Con más de 45.000 metros cuadrados dedicados al ocio acuático, el parque mantiene una de las ofertas más completas del sector, con más de 20 atracciones para todos los públicos.

Aquarama combina zonas de relax con atracciones de gran adrenalina como El Salto del Diablo o el Space Shot, consolidando una propuesta equilibrada que lo posiciona como uno de los destinos más destacados del verano en la costa mediterránea.

Además, el parque ha llevado a cabo una actualización integral de su imagen en el recinto, con nueva cartelería y señalética que facilita la orientación de los visitantes. Este rediseño mejora la experiencia dentro del parque y aporta una estética más actual y coherente con la nueva etapa de la marca.

Servicios digitales y experiencias para compartir

La nueva temporada refuerza la experiencia digital con la venta de entradas online a través de la nueva web oficial, que permite adquirir pases con un 15% de descuento y planificar la visita de forma más cómoda. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el Pack Bartola, una propuesta de regalo que incluye una entrada junto a un peluche de la emblemática mascota del parque, enviado a domicilio en edición limitada.

Asimismo, Aquarama activa una acción especial por su 40 aniversario: las personas que cumplan cuatro décadas durante la temporada podrán disfrutar de una experiencia conmemorativa dentro del recinto.

Aquarama refuerza su apuesta por el ocio familiar con el espacio Chiquilandia. / Eva Bellido

Con la apertura ya en marcha, Aquarama reafirma su compromiso con la innovación, la calidad y la experiencia del visitante, consolidándose como uno de los principales destinos de ocio acuático del Mediterráneo y un clásico del verano en la Comunitat Valenciana.

Datos de contacto

Teléfono : 964 30 33 21

: 964 30 33 21 Web : https://aquarama.net/

: https://aquarama.net/ Dirección: N-340, km. 986, 8, 12560 Benicàssim (Castellón)