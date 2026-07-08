Siete años después del primer Galaxy Fold, Samsung lidera la madurez del mercado de plegables en España con el 93% de las ventas

Samsung Electronics Iberia ha hecho balance de la evolución del mercado español de smartphones plegables, una categoría que la compañía impulsó en 2019 con la llegada del primer Galaxy Fold y que siete años después se ha consolidado como uno de los segmentos más relevantes dentro de la movilidad premium.

Desde entonces, la conversación en torno a los smartphones plegables ha evolucionado de forma significativa. En sus primeros años, la pregunta era si un smartphone podía doblarse y ofrecer una experiencia fiable en el uso diario. Hoy, el debate se centra en el valor que este formato aporta al usuario, en cómo responde a distintas formas de utilizar el móvil y en su papel dentro de un mercado premium cada vez más orientado a la utilidad, la productividad y la integración de inteligencia artificial.

En este contexto, los plegables se han consolidado como una de las categorías más innovadoras de la industria móvil, impulsada y liderada por Samsung desde su creación. La compañía no solo abrió el camino a este nuevo formato, sino que ha contribuido a su evolución generación tras generación, acercándolo a un público cada vez más amplio y demostrando su potencial como una propuesta diferencial dentro del segmento premium.

Una categoría construida generación tras generación

Desde el lanzamiento del primer Galaxy Fold hasta el cierre del primer trimestre de 2026, los dispositivos Galaxy de Samsung representan el 93% de todos los plegables vendidos en el país, un dato que refleja el papel de la compañía en el desarrollo de una categoría que ha ido ganando madurez generación tras generación.

Este recorrido se ha construido a través de una evolución constante en diseño, ligereza, resistencia, experiencia de pantalla, autonomía, cámaras, software e integración con el ecosistema Galaxy. Durante los primeros años, los plegables debían demostrar que el hardware era posible y que podía responder al uso diario. Siete años después, la categoría cuenta con usuarios reales, usos definidos y una propuesta de valor cada vez más clara.

Para Samsung, la consolidación de los plegables en España muestra que la adopción de una nueva categoría no depende únicamente de la novedad tecnológica. La confianza del usuario se construye con tiempo, escucha y mejoras sostenidas. Un smartphone plegable no se compra solo por curiosidad, sino cuando el usuario percibe que el formato le aporta una diferencia real y confía en que esa tecnología está preparada para acompañarle cada día.

Después de siete años de evolución, los plegables han pasado de plantear una pregunta tecnológica a demostrar su valor en el mercado. En Samsung hemos aprendido que una categoría no se consolida solo con una buena idea, sino cuando esa idea mejora generación tras generación hasta convertirse en algo útil, fiable y natural para el usuario David Alonso — VP y Head of Mobile eXperience en Samsung Electronics Iberia.

Distintos formatos para responder a las formas de usar el móvil

Samsung cuenta ya en España con más de un cuarto de millón de usuarios activos con un Galaxy Fold o un Galaxy Flip. Esta base permite observar con mayor claridad la evolución de dos formatos que responden a necesidades distintas dentro del segmento premium.

Galaxy Flip ha contribuido a acercar los plegables a un público más amplio gracias a un formato compacto, diferencial y cómodo para el uso diario. Su propuesta conecta especialmente con usuarios que valoran el diseño, la portabilidad y una experiencia premium adaptada a contenidos de estilo de vida, redes sociales y comunicación visual.

Galaxy Fold responde a un perfil de usuario que prioriza la pantalla amplia, la productividad, la multitarea y la posibilidad de consultar información, revisar documentos, trabajar en movilidad o disfrutar de contenido con mayor comodidad. En España, Samsung observa además que muchos usuarios de sus gamas más altas, especialmente de la familia Ultra, empiezan a considerar Fold como una evolución natural dentro del segmento premium.

Esta diversidad confirma que no existe un único comprador de smartphones plegables. Dentro de la categoría conviven usuarios que buscan comodidad y diseño, perfiles orientados a productividad, consumidores que valoran experiencias más inmersivas y personas que encuentran en el ecosistema Galaxy un elemento diferencial para conectar mejor sus dispositivos y servicios.

El valor de uso gana peso en el segmento premium

La evolución de los plegables se produce en un contexto de crecimiento del segmento ultra premium en España. Según estimaciones de Samsung, el mercado de dispositivos por encima de los 1.500 euros seguirá creciendo con fuerza este año, con una previsión cercana al 65%. Este comportamiento muestra la existencia de un usuario dispuesto a invertir más cuando percibe un valor claro en prestaciones, durabilidad, seguridad, ecosistema y experiencia diaria.

Para Samsung, el valor de un smartphone premium se entiende cada vez más desde el uso. El móvil se ha convertido en una de las herramientas tecnológicas más presentes en la vida de los usuarios, al concentrar funciones de cámara, pantalla, productividad, entretenimiento, seguridad, identidad digital, pagos, trabajo, creación de contenido, conexión con otros dispositivos e inteligencia artificial integrada.

En los plegables, esta propuesta de valor se amplía a través del formato. Una pantalla de mayor tamaño permite consultar información con más comodidad, responder un correo mientras se revisa un documento, trabajar con varias aplicaciones a la vez, consumir contenido de forma más inmersiva y utilizar funciones de inteligencia artificial con mayor contexto visual.

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La integración de la IA en la experiencia móvil refuerza esta evolución. Samsung defiende una inteligencia artificial orientada a la utilidad real, capaz de reducir fricción en tareas cotidianas como resumir, traducir, buscar, editar, organizar información o moverse entre aplicaciones. En los dispositivos plegables, la combinación de pantalla, multitarea y ecosistema permite que estas capacidades encuentren un espacio especialmente adecuado para aportar valor.

Un liderazgo sostenido en el mercado español Los datos de mercado siguen validando la posición de Samsung en la categoría. En 2025, los tres smartphones plegables más vendidos en España fueron Samsung, una posición que la compañía ha mantenido también en el primer trimestre de 2026. Además, Samsung alcanzó una cuota del 86% en unidades dentro del mercado español de plegables durante el primer trimestre de este año. Estos resultados consolidan una trayectoria iniciada en 2019 y apoyada en una base de usuarios activa, en el aprendizaje acumulado con Fold y Flip y en una propuesta de producto que ha evolucionado de forma continua. Para la compañía, el liderazgo en una categoría de este tipo implica seguir adaptándose a las expectativas del usuario y anticiparse a nuevas formas de uso, especialmente en un momento en el que la inteligencia artificial ya forma parte del presente y del futuro de la movilidad. Samsung afronta la evolución de los plegables con la convicción de que la categoría mantiene un amplio recorrido, y los datos avalan ampliamente esta idea. Lo que comenzó como una apuesta por cambiar la forma del smartphone es hoy una categoría consolidada, con usuarios, datos y usos reales dentro del mercado premium

Fuente: El Correo de Andalucía